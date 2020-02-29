اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا إلى بلاده بعد تأكد إصابته بكورونا

السبت، 29 فبراير 2020 01:49 م
الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا إلى بلاده بعد تأكد إصابته بكورونا مصاب بفيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، ترحيل مواطن إيطالى إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الجزائر، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن عملية الترحيل تمت من مطار حاسى مسعود جنوبى الجزائر عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية. 
 
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل سوى حالة إصابة واحدة، وهى للمواطن الإيطالى الذى تم ترحيله، مشيرة إلى أنه يجرى تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التى تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدى لتطور الوضع.
 
وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، قد أكد أمس، أنه لا وجود لأعراض تدفع على القلق لدى أى شخص ممن كان لهم احتكاك بالمواطن الإيطالى المصاب بفيروس كورونا بالجزائر.
 
وقال وزير الصحة، فى تصريح، "لا يوجد أى أعراض تدفع على القلق لدى أى شخص من قاعدة الحياة (جنوب البلاد) ممن كان لهم احتكاك بالرعية الإيطالى المصاب، مبينا أن جميع الأشخاص الذى كان لهم اتصال مباشر به قد تم تحديد هويتهم وأخضعوا للحجر الصحى والتحاليل بالنسبة لمن لديه أعراض مرضية".
 
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن الغاء رحلاتها نحو المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا.
 
ويأتى هذا الاجراء الوقائى اثر توصيات وجهتها السلطات السعودية التى قررت تعليق بشكل مؤقت الدخول الى المملكة لأداء مناسك العمرة بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا الى المملكة وانتشاره.
 
وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسى - فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين فى اعادة فتح أراضيهم للمعتمرين.
 
وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية ستقوم بإعداد مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين الى الوطن حفاظا على صحتهم.
 
يذكر أن طائرتين توجهتها إلى السعودية اليوم من ولايتى وهران (شمال غرب) وقسنطينة (شمال شرق) لإجلاء الجزائريين الموجودين بالسعودية.
 

الجزائر

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة