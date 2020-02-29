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التعليم تنشر فيديو يوضح لطلاب الثانوى استخدام منصة التعلم على بنك المعرفة

السبت، 29 فبراير 2020 08:31 ص
التعليم تنشر فيديو يوضح لطلاب الثانوى استخدام منصة التعلم على بنك المعرفة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو يوضح لطلاب الثانوية المعدلة كيفية التعلم باستخدام المواد التعليمية الرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، حيث يركز هذا الفيديو على المحتوى الذي تم توفيره من مؤسسة بريتانيكا العالمية مع ملاحظة توفر المزيد من المحتوى الرقمي على منصة إدارة التعلم من مؤسسة ديسكفري، يورك برس، designmate، وولفرام ونهضة مصر.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب يدخل على موقع"lms"و منصة التعلم ثم يسجل اسمه وكلمة المرور ويختار أيقونة الدليل الدراسى من الصفحة الرئيسية ويختار المادة التى يريد دراستها فتظهر جميع الوحدات للمادة حيث تحتوى على المحتوى الإضافة المقدم من الناشرين، ثم يجد الطالب ما يسمى بكتاب الطالب وهو الكتاب المدرسى يقرأ الطالب مخرجات التعلم منه، كى يساعد الطالب على ما يريده من كل موضوع، موضحة أن المحتوى يغطى جميع مخرجات التعلم كا يوجد ملف يشرح للمعلم على آلية تنفيذ الدرس ويساعد الطالب على المفاهيم الرئيسية فى الدرس.

ويمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية، كما يحتوي بنك المعرفة المصري على كتب ثقافية لعامة الناس وتتضمن كتباً تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت في كل أنحاء الدولة.

وانتهت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية من تسليم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى أجهزة التابلت لمساعدتهم فى تصفح المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة المصرى.

 


المحتوى الرقمى

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