التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه لا توجد مشكلة لدى الوزارة فى إعادة تريب بعض المواد فى مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، قائلاً: إحنا طرحنا الجدول للنقاش المجتمعى من أجل التغيير، وإلا لما كان هناك داعى لإعلان مقترح وتم اعتماد الجدول بشكل نهائى، موضحًا أن مصلحة الطلاب فى المقام الأول للوزارة، مؤكدًا أن تبديل مادة بدل أخرى داخل الجدول متاح ولكن لا مساس ببداية ونهاية الاختبارات لارتباطها بامتحانات مدارس دولية وتصحيح وإعلان نتيجة ودور ثان.



وأوضح نائب الوزير، فى تصريحات خاصة، بالنسبة لمطالب شعبة علمى رياضة، فروع المادة كثيرة والمفروض التعامل معها باعتبارها مادتين وليست 4 فروع، مضيفًا أنه سيجرى جمع التعليقات وآراء الطلاب حول الجدول، للاستقرار على جدول نهائى، قائلاً: مش ضد أى تغيير سواء استبدال الفيزياء بدل الكيمياء أو التاريخ بدل الجغرافيا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت متقرح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019،2020، حيث تخلل مقترح الجدول ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل فى حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو



وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبى.



ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتى الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمى رياضة.