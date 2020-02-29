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البيت الأبيض: نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا وإعادة قواتنا للوطن

السبت، 29 فبراير 2020 05:37 م
البيت الأبيض: نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا وإعادة قواتنا للوطن البيت الأبيض
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن البيت الأبيض قال إنه يعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا وإعادة قواتنا للوطن.

 

وكان البيت الأبيض، أعلن الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والتركى أردوغان اتفقا على ضرورة "وقف سوريا وروسيا هجومهما فى إدلب".

 

وكان المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، صرح اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك، وأضاف بيسكوف - عقب اجتماع الرئيس الروسى مع أعضاء المجلس وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الجانب التركى لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك فى أماكن تجمع الإرهابيين فى إدلب"، لافتًا إلى أن "العسكريين الأتراك قتلوا فى مناطق العمليات الهجومية التى قامت بها العصابات الإرهابية".

 

وأشار إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خارج نطاق نقاط المراقبة، مؤكدًا أن القوات التركية فشلت فى السيطرة على أعداد كبيرة من المسلحين ومنع أعمالهم العدائية تجاه المواقع الروسية.

 

وأوضح بيسكوف أن روسيا "اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جمهورية تركيا على طول الحدود السورية التركية"​​​.

 

وكانت السلطات التركية قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السورى فى محافظة إدلب أمس الخميس.

 

وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف فى إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين".


البيت الابيض

امريكا

عاجل

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