اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين: ارتفاع إجمالى الإصابات بكورونا إلى 41 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

السبت، 29 فبراير 2020 05:39 م
البحرين: ارتفاع إجمالى الإصابات بكورونا إلى 41 بعد تسجيل 3 حالات جديدة كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن البحرين قالت إن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 41 بعد تسجيل 3 حالات جديدة، والإصابات الجديدة بكورونا لـ 3 مواطنين عائدين من إيران.

 

وكانت وزارة الصحة بالبحرين أعلنت تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38، وقالت الوزارة إن الحالة الثانية هى مواطنة بحرينية وإن الاثنتين جاءتا من إيران فى رحلتين جويتين غير مباشرتين.

 

وفي سياق متصل وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد

 
 

وقالت وكالة الأنباء المنغولية، إن الرئيس خالتما باتولجا وضع فى الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشى جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

 

ويعتبر باتولجا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.


البحرين

عاجل

كورونا

فيروس

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة