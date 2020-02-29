الاتحاد الأوروبى يجمع 18.7 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف فى زيمبابوى

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أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى زيمبابوى تيمو أولكونين، أن الاتحاد جمع 18.7 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف فى زيمبابوى بدعمهم بمعونات غذائية طارئة لتحسين مستوى تغذيتهم وتقديم الرعاية الصحية الأساسية التى يحتاجونها وإمدادهم بمياه صالحة للشرب، وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى فى تصريحات صحفية نشرت اليوم " إن هذا التمويل يمثل جزءا من دعم أكبر تزيد قيمته على 5ر24 مليون دولار ، وأن باقى المبلغ سيتم استخدامه لدعم أربع دول أخرى هى زامبيا وليسوتو ومدغشقر وإيسواتينى .

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى لدى زيمبابوى تيمو أولكونين، "هذا التمويل يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه أجزاء كبيرة زيمبابوى و مساحة شاسعة بمنطقة الجنوب الأفريقى لجفاف شديد منذ عشرات السنين ".

وقال السفير أولكونين، " إن المنطقة المتاخمة للمحيط الهندى معرضة لكوارث طبيعية مثل الجفاف والفيضانات التى تدمر المحاصيل وتتسبب فى إضعاف مجتمعات هناك " .

ومضى قائلا " إن الاتحاد الأوروبى قام منذ شهر يناير عام 2019 بتخصيص ما يعادل 75.75 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدول تقع عبر أنحاء المنطقة التى يتعرض فيها حوالى 12 مليون شخص لخطر الجوع " .

وأشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى أن معظم هذا التمويل تم تخصيصه كمساعدات إغاثة طارئة فى أعقاب وقوع كوارث طبيعية مثل كارثتى / إعصارى إيداى وكينيث / ولتقديم مساعدات غذائية ومساعدة التجمعات السكنية المعرضة للخطر حتى يمكنها مواجهة آثار الكوارث المتعلقة بالتغيرات المناخية .