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الأمم المتحدة: زيادة كبيرة فى عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية فى السودان

السبت، 29 فبراير 2020 06:49 ص
الأمم المتحدة: زيادة كبيرة فى عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية فى السودان السودان ارشيفية
وكالات

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كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان أوتشا أنه خلال السنوات الخمس الماضية، شهد السودان زيادة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من 5.4 مليون شخص في عام 2015 إلى 9.3 مليون شخص في عام 2020 ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان له اليوم أنه في عام 2019، تم الوصول إلى 4.3 مليون شخص مع بعض أشكال المساعدة، وهو عدد يمثل نصف عدد الأشخاص المحتاجين، والذي بلغ 8.5 مليون شخص.
وأضاف البيان أنه بين عامي 2016 و2018، ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالنسبة إلى العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين ثابتا بمتوسط سنوي قدره 4.1 مليون شخص، لافتا إلى أنه منذ عام 2015، ظل مستوى التمويل المُستلم في المتوسط بين 500 مليون دولار و600 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصندوق الإنساني بالسودان هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم العمل الإنساني في السودان، موضحا أن الصندوق يهدف إلى دعم تخصيص موارد المانحين وصرفها في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية على النحو المحدد في خطة الاستجابة الإنسانية، أو أي إستراتيجية متفق عليها من قبل المنسق الإنساني.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان (أوتشا) أنه في عام 2020، انتقلت الإدارة المالية للصندوق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان.

الأمم المتحدة

السودان

المساعدة الإنسانية

برنامج الأمم المتحدة

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