الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يتكبد أكبر خسارة منذ أزمة 2008

إيمان حنا

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي اليوم الجمعة ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، رغم تقلص خسائر الأسهم في ختام الجلسة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.

وبعد ساعات معدودة من تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أكد فيها قوة الإجراءات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا، حتى أعلن عن إصابات جديدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، بتشخيص حالة جديدة من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.

وقالت إن هذه هي الحالة الثانية المجهولة المصدر في الولاية، بعد ما جاءت التحاليل الطبية لأحد سكان مدينة سانتا كلارا إيجابية.

كانت الولاية سجلت قبل أيام حالة مماثلة لم تعرف فيه سبب الإصابة بالفيروس، إذ لم تسافر خارج الولايات المتحدة ولم تخالط مصاب بكورونا، الأمر الذي يثير مخاوف من تفشي الفيروس.

وقالت الباحثة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصي، جينيفر نوزو، إن فيروس كورونا ربما بدأ ينتشر في ولاية كاليفورنيا التي سجلت أغلب الإصابات في الولايات المتحدة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".