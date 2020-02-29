اليوم السابع
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الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ينعيان الدكتور محمد عمارة عضو كبار العلماء

السبت، 29 فبراير 2020 01:24 م
الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ينعيان الدكتور محمد عمارة عضو كبار العلماء الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

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نعى الأزهر الشريف الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذى وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان اليوم، أن رحيل الدكتور محمد عمارة ترك فراغًا يصعب ملؤه فى صفوف كبار العلماء الذين يحملون على عاتقهم أمانة العلم، وصدق الكلمة، وأن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطى فى تبليغ رسالة الله والدفاع عن سماحة الإسلام ووسطيته وإعلاء شأنه، ودحض ما أثير عنه من شبهات، تشهد على ذلك مصنفاته المملوءة علمًا وحكمةً ومعرفةً، وإسهاماته الكبرى فى إثراء الفكر الإسلامي، والتى ملأت الدنيا وغطت كل القضايا الفكرية العامة والمعاصرة، ومحاضراته التى أفاد منها الآلاف من طلاب العلم فى العالم الإسلامي.

والأزهر إذ يعرب عن حزنه وألمه لرحيل المفكر الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

كما نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى المفكر الإسلامى الكبير د.محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء والذى وافته المنية مساء أمس.

وأكد المجمع أن المفكر الإسلامى أسهم بدور كبير فى خدمة العلم وأهله، كما أنه حقق لأعمال أبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، وله عشرات المؤلفات العلمية التى أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه فى مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع فى صحيفة حسناته

وشيع  جثمان الدكتور محمد عمارة ،عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ،والذى وافته المنية مساء أمس الجمعة ،بعد صراع قصير مع المرض ،حيث اقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحمد بالتجمع الخامس ،بحضور الشيخ صالح عباس وكيل الازهر ،نائبا عن فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الازهر الشريف،والذى اجرى اتصالا هاتفيا بنجل الراحل وهو الدكتور خالد محمد عمارة ،قدم خلالها تعازى الازهر فى وفاة الدكتور محمد عمارة

كما شارك بالجنازة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية ،والدكتور محمد كمال امام ،استاذ الشريعة ،والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الازهر،والمحامى سليم العوا ،وعدد من وعاظ الازهر الشريف،و توفى الداعية الإسلامى محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء مساء أمس الجمعة، وأعلن الدكتور خالد عمارة – نجل الداعية محمد عمارة - وفاة والده بعد فترة مرض وجيزة.

وقال نجل محمد عمارة فى بيان نشره عبر حسابه بـفيس بوك: فى مساء يوم الجمعة: "توفى أبى المفكر الإسلامى و عضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.. توفى أبى رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع".


الازهر

محمد عماره

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