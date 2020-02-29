اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى المرحلة التاسعة فى قنا الجديدة

السبت، 29 فبراير 2020 07:00 ص
الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى المرحلة التاسعة فى قنا الجديدة أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمرحلة التاسعة بغرب المدينة بمساحات من (209م2 – 276م2)، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 22/9/2018.، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 2/4/2020.

وقال: سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 1 بالمنطقة (ج)، القطع من 524 : 558، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 559 : 593، يوم الإثنين 2020/3/2، والقطع من 594 : 628، يوم الثلاثاء 2020/3/3، والقطع من 629 : 663، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 664 : 698، يوم الخميس 2020/3/5، والقطع من 699 : 733، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 734 : 768، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 769 : 803، يوم الثلاثاء 2020/3/10، والقطع من 804 : 847، يوم الأربعاء 2020/3/11.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم  2 بالمنطقة(ج)، القطع من 536 : 570، يوم الخميس 2020/3/12، والقطع من 571 : 605، يوم الأحد 15/3/2020، والقطع من 606 : 640، يوم الإثنين 2020/3/16، والقطع من 642 : 675، يوم الثلاثاء 2020/3/17، والقطع من  676 : 697، يوم الأربعاء 2020/3/18، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بمسلسل رقم 3 بالمنطقة (ب)، من 114 : 148، يوم الأحد  2020/3/22، والقطع من 149 : 160، يوم الإثنين 2020/3/23.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 4 بالمنطقة(أ)، القطع من 205 : 239، يوم الثلاثاء 2020/3/24، والقطع من 240 : 274، يوم الأربعاء 2020/، والقطع من 275 : 309، يوم الخميس 26/3/2020، والقطع من 310 : 352، يوم الأحد 202/3/27، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 2020/3/30 : الخميس 2020/4/2، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

 

 


وزاره الإسكان

اراضى وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه قنا الجديد

اراضى الإسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على أراضى إسكان الشباب فى الفرافرة

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:03 ص

رئيس الوزراء يقرر تخصيص مساحات من الأراضي للإسكان الاجتماعي بالغردقة

الأحد، 12 يناير 2020 04:38 م

تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات شهر ابريل المقبل

السبت، 21 ديسمبر 2019 06:00 ص

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر يناير المقبل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:03 ص

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى إسكان عمارات متميزة بمدينة سوهاج الجديدة يناير المقبل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 10:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

مكرم محمد أحمد: انتحال صفة صحفى أو إعلامى جريمة يعاقب عليها القانون

مكرم محمد أحمد: انتحال صفة صحفى أو إعلامى جريمة يعاقب عليها القانون

"قيمة النموذج وطابع شرطة".. تكلفة التقديم لحج القرعة هذا العام

"قيمة النموذج وطابع شرطة".. تكلفة التقديم لحج القرعة هذا العام

التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة

التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة

ما الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى؟.. القانون يجيب

ما الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى؟.. القانون يجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة