اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 29 فبراير 2020 09:59 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، إعلان رئيس الوزراء خلو مصر من فيروس كورونا، وفوز الأهلي على صندوانز بهدفين لعلى معلول في ربع نهائي أفريقيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


كورونا

الاهلى وصنداونز

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

فوز الاهلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة