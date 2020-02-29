اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، إعلان رئيس الوزراء خلو مصر من فيروس كورونا، وفوز الأهلي على صندوانز بهدفين لعلى معلول في ربع نهائي أفريقيا