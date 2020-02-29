الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السبت، 29 فبراير 2020 09:59 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، إعلان رئيس الوزراء خلو مصر من فيروس كورونا، وفوز الأهلي على صندوانز بهدفين لعلى معلول في ربع نهائي أفريقيا رئيس الوزراء ردا على الصحة الفرنسية: الفوج السياحى غادر مصر ونفحص جميع العاملين الأهلي يفوز على صن داونز بهدفي معلول.. والعودة بجنوب أفريقيا السبت المقبل أمريكا تعلن ضرورة عدم بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر والسودان قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة "القومى للطفولة" يحرر محضرا ضد مواطن زوج ابنته القاصر 14 عاما فى الشرقية ارتفاع عدد المصابين فى إسرائيل بفيروس كورونا لـ7 حالات وزيرة الصناعة: بدء تشغيل فرع المطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية منتصف 2020 أمريكا وطالبان توقعان اتفاقا تاريخيا يقضى بسحب القوات النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13 درجة كورونا الاهلى وصنداونز رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فوز الاهلى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟ الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟ اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو المزيد من Trending Plus
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