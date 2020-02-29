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السبت، 29 فبراير 2020 03:07 م
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استرداد 184 فدان أملاك دولة بالشرقية خلال شهر فبراير

السبت، 29 فبراير 2020 03:00 م
استرداد 184 فدان أملاك دولة بالشرقية خلال شهر فبراير جانب من الإزالة
الشرقية – إيمان مهنى

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، من إزالة 682 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بمساحة 184 فدان و12 قيراط و 61 سهم، بالإضافة إلى 51 ألف مترا على أرض أملاك دولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الأسبوع الرابع من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وشملت إزالة 257 حالة  تعدي على أراضى أملاك الدولة بمساحة 20 فدان و 19 قيراط و  12 سهم بمركز ديرب نجم، إزالة 14 حاله بمساحة 70فدان و 12 قيراط بمركز الحسينية، و إزالة 21حالات بمساحه 3560متر مباني بمركز  الإبراهيمية، 151حاله بمساحة 28350 متر مباني بمركز مشتول السوق، و إزالة 2 حالة تعدي  بمساحة 45  فدان  و 1 حاله تعدى بمساحة 120م2 بمركز بلبيس وإزالة 50 حالة تعدي بمساحة 27 فدان و8 قيراط و15 سهم، بالإضافة إلى إزالة 19 حاله تعدى بمساحة 3381 م2 بمركز فاقوس، تنفيذ الإزالة لـ 44 حاله بمساحة 20 فدان و 13 قيراط و 20 أسهم أرض زراعيه بمركز أولاد صقر وتنفيذ قرار الإزالة لـ 26 حاله بمساحة 8 قيراط و14 سهم، بالإضافة إلى إزاله 73 حاله تعدى بمساحة 14569 بمركز ابوكبير و إزاله 24 حالة تعدي علي مساحه 1055م2 بمركز منيا القمح .

و بدورة أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 


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