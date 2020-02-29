ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا إلى 29

روما (رويترز)

أعلنت وكالة الحماية المدنية، اليوم السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 29 فى حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال رئيس الوكالة إن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128 شُفى 50 شخصا منهم وتُوفى 29.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، ترحيل مواطن إيطالى إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الجزائر، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن عملية الترحيل تمت من مطار حاسى مسعود جنوبى الجزائر عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل سوى حالة إصابة واحدة، وهى للمواطن الإيطالى الذى تم ترحيله، مشيرة إلى أنه يجرى تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التى تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدى لتطور الوضع.

وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، قد أكد أمس، أنه لا وجود لأعراض تدفع على القلق لدى أى شخص ممن كان لهم احتكاك بالمواطن الإيطالى المصاب بفيروس كورونا بالجزائر.

وقال وزير الصحة، فى تصريح، "لا يوجد أى أعراض تدفع على القلق لدى أى شخص من قاعدة الحياة (جنوب البلاد) ممن كان لهم احتكاك بالرعية الإيطالى المصاب، مبينا أن جميع الأشخاص الذى كان لهم اتصال مباشر به قد تم تحديد هويتهم وأخضعوا للحجر الصحى والتحاليل بالنسبة لمن لديه أعراض مرضية".