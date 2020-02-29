اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا إلى 29

السبت، 29 فبراير 2020 07:43 م
ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا إلى 29 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الحماية المدنية، اليوم السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 29 فى حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال رئيس الوكالة إن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128 شُفى 50 شخصا منهم وتُوفى 29.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، ترحيل مواطن إيطالى إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الجزائر، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان اليوم - أن عملية الترحيل تمت من مطار حاسى مسعود جنوبى الجزائر عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية. 

 
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل سوى حالة إصابة واحدة، وهى للمواطن الإيطالى الذى تم ترحيله، مشيرة إلى أنه يجرى تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التى تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدى لتطور الوضع.
 
 
وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، قد أكد أمس، أنه لا وجود لأعراض تدفع على القلق لدى أى شخص ممن كان لهم احتكاك بالمواطن الإيطالى المصاب بفيروس كورونا بالجزائر.
 
وقال وزير الصحة، فى تصريح، "لا يوجد أى أعراض تدفع على القلق لدى أى شخص من قاعدة الحياة (جنوب البلاد) ممن كان لهم احتكاك بالرعية الإيطالى المصاب، مبينا أن جميع الأشخاص الذى كان لهم اتصال مباشر به قد تم تحديد هويتهم وأخضعوا للحجر الصحى والتحاليل بالنسبة لمن لديه أعراض مرضية".

 


فيروس كورونا

إيطاليا

أخبار ايطاليا

كورونا فى ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة