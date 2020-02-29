اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد المصابين فى إسرائيل بفيروس كورونا لـ7 حالات

السبت، 29 فبراير 2020 01:04 م
ارتفاع عدد المصابين فى إسرائيل بفيروس كورونا لـ7 حالات فيروس كورونا - صورة أرشيفية
كتب- هاشــم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا كانا قد عادا مؤخرًا من إيطاليا، وأضافت الوزارة ان المريض الأول كان قد عاد من إيطاليا  السبت الماضي، فيما عاد المريض الثاني يوم الاثنين الماضى، حيث كانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم عن إصابة زوجة إسرائيلي كان في إيطاليا وعاد إلى إسرائيل، ونقل الفيروس إلى زوجته، ويعد ذلك أول حالة انتقال العدوى من شخص الى آخر

وكشفت الوزارة عن تشخيص إصابة جديدة لإسرائيلي كان متواجدًا على متن السفينة اليابانية "دايموند برينسيس"، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7.

 ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي امرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا الى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

وأعلنت شركة إسرائيلية انها حققت إنجازا علميا باقترابها من التوصل الى لقاح جديد ضد فيروس كورونا، والذى تتوقع الشركة إنتاجه خلال ثلاثة أشهر.

 وقال الباحثون في مركز ابحاث "ميجل" بمدينة كريات شمونة شمال إسرائيل انهم حققوا هذا النجاح خلال قيامهم بأبحاث للقاح ضد فيروس من نوع كورونا للدواجن والذي حقق نجاحا خلال التجارب التي أجريت في المعهد الطبي.

 وأعلنوا أنهم بعد ملائمتهم اللقاح للإنسان سينتظرون الحصول على التصاريح الطبية اللازمة لإنتاج لقاحات ضد الفيروس الذى ينتشر في انحاء العالم، وقالوا أن اللقاح سيكون ملائما للبشر خلال 3 أشهر.

 


إسرائيل

فيروس كورونا

تل ابيب

مصابين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيل جيتس: فيروس كورونا وباء خطير ويمكن مواجهته بهذه الحلول

السبت، 29 فبراير 2020 01:00 م

خبراء يحذرون: فيروس كورونا ربما انتشر فى إيطاليا لعدة أسابيع قبل اكتشافه

السبت، 29 فبراير 2020 12:44 م

حسن بلبل يسخر من محاولات إعلام الإخوان ترويع المصريين بسبب كورونا.. فيديو

السبت، 29 فبراير 2020 12:43 م

إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا فى السويد وارتفاع الإجمالى لـ11 حالة

السبت، 29 فبراير 2020 12:42 م

إصابة نجل صهر مرشد إيران بفيروس كورونا القاتل

السبت، 29 فبراير 2020 12:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة