ارتفاع عدد المصابين فى إسرائيل بفيروس كورونا لـ7 حالات

كتب- هاشــم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا كانا قد عادا مؤخرًا من إيطاليا، وأضافت الوزارة ان المريض الأول كان قد عاد من إيطاليا السبت الماضي، فيما عاد المريض الثاني يوم الاثنين الماضى، حيث كانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم عن إصابة زوجة إسرائيلي كان في إيطاليا وعاد إلى إسرائيل، ونقل الفيروس إلى زوجته، ويعد ذلك أول حالة انتقال العدوى من شخص الى آخر

وكشفت الوزارة عن تشخيص إصابة جديدة لإسرائيلي كان متواجدًا على متن السفينة اليابانية "دايموند برينسيس"، وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7.

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي امرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا الى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

وأعلنت شركة إسرائيلية انها حققت إنجازا علميا باقترابها من التوصل الى لقاح جديد ضد فيروس كورونا، والذى تتوقع الشركة إنتاجه خلال ثلاثة أشهر.

وقال الباحثون في مركز ابحاث "ميجل" بمدينة كريات شمونة شمال إسرائيل انهم حققوا هذا النجاح خلال قيامهم بأبحاث للقاح ضد فيروس من نوع كورونا للدواجن والذي حقق نجاحا خلال التجارب التي أجريت في المعهد الطبي.

وأعلنوا أنهم بعد ملائمتهم اللقاح للإنسان سينتظرون الحصول على التصاريح الطبية اللازمة لإنتاج لقاحات ضد الفيروس الذى ينتشر في انحاء العالم، وقالوا أن اللقاح سيكون ملائما للبشر خلال 3 أشهر.