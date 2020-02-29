ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى النمسا إلى 6 حالات

كتب محمد تهامى زكى

أعلن بيتر هاكر مسؤول الشؤون الصحية فى العاصمة النمساوية فيينا، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 6 مصابين، مشيرا إلى أن الحالة الجديدة تعود لابن زوجين مصابين بالفيروس فى فيينا، حيث قال هاكر، فى مؤتمر صحفى، إن الطالب المصاب، يدرس فى المرحلة الثانوية، وقد تم عزله ويخضع لإجراءات الحجر الصحى، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية شملت 4 مدرسين و23 طالبا، مؤكدا بأنه لن يُسمح لهم بمغادرة أماكن سكنهم حتى 11 مارس المقبل.

وفى سياق متصل، قررت النمسا الحظر على المسافرين من إيران دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا، فيما قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة فى اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس فى الصين إلى 79251 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية أمس الجمعة وذلك بزيادة 47 حالة عن اليوم السابق، وأعلن إقليم هوبى، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ 3474 حالة فى 54 دولة.

وقال أدهانوم - فى مؤتمر صحفى عقده أمس الجمعة فى جنيف - إننا فى مرحلة حرجة، خاصة وأن العدد يتزايد، لافتا إلى أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة أبلغت 7 بلدان وللمرة الأولى عن حالات إصابة، وهي: البرازيل وجورجيا واليونان ومقدونيا والنرويج وباكستان ورومانيا.

وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن ما يحدث فى إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا يعد مؤشرا على ما يمكن للفيروس أن يفعله، منوها بأن الفيروس "ليس انفلونزا ويمكن احتواؤه".

ولفت إلى أن العديد من البلدان لم تبلغ عن أية حالات إصابة لأسبوعين من بينها: بلجيكا ونيبال وروسيا والفلبين وسيرلانكا وفيتنام، موضحا فى الوقت ذاته، أن هذا لا يعنى أنهم لن يشهدوا حالات جديدة.