ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى النمسا إلى تسع حالات

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ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا " فى النمسا، اليوم السبت، إلى تسع حالات ، وصرحت كبيرة الأطباء فى وزارة الصحة النمساوية ، بريجيت زارفل - فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن الحالات المؤكدة : خمس حالات فى العاصمة فيينا، وحالتان فى مدينة "تيرول" وحالة واحدة فى ولاية "النمسا السفلى " وأخرى فى ولاية "شتايرمارك" .

وأشارت ، إلى أنه تم إجراء 1649 اختبارًا فى جميع أنحاء البلاد للتثبت من حالات الإصابة بالفيروس .

وقالت، إنه من المتوقع تلقى وزارة الصحة المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة ، مشيرة إلى أن المستشفيات فى البلاد تعمل بكفاءة عالية وأنها مستعدة لاستقبال حالات الإصابة .

يذكر - فى هذا الصدد - أن فيروس " كورونا " بدأ انتشاره فى مدينة "ووهان الصينية " فى شهر ديسمبر الماضى ، ثم انتقل إلى العديد من دول العالم .

وكان بيتر هاكر مسئول الشؤون الصحية فى العاصمة النمساوية فيينا، قد أعلن فى وقت سابق عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 6 مصابين، مشيرا إلى أن الحالة الجديدة تعود لابن زوجين مصابين بالفيروس فى فيينا.

حيث قال هاكر، فى مؤتمر صحفى، إن الطالب المصاب، يدرس فى المرحلة الثانوية، وقد تم عزله ويخضع لإجراءات الحجر الصحى، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية شملت 4 مدرسين و23 طالبا، مؤكدا بأنه لن يُسمح لهم بمغادرة أماكن سكنهم حتى 11 مارس المقبل.

وفى سياق متصل، قررت النمسا الحظر على المسافرين من إيران دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا، فيما قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة فى اليوم السابق.