إنها حقا عائلة مزورة.. الحبس سنة لعاطل وزوجته ووالدته بتهمة النصب بالسلام

كتب كريم صبحى – أحمد حسنى

قضت محكمة جنح السلام، بمعاقبة متهم وزوجته ووالدته بالحبس لمدة سنة، بتهمة الاستيلاء على 250 ألف جنيه من 6 مواطنين بدائرة قسم السلام أول، عن طريق النصب والاحتيال، بإيهامهم بأنه محامى متخصص فى قضايا الكهرباء.

وحضر المستشار حسام عمران محامي المجني عليهم، وطلب التصريح من المحكمة بالاستعلام من النقابة العامة للمحامين عن المتهم الأول، عما إذا كان مقيدا بها من عدمه، و التصريح بالاستعلام من نقابه الأطباء عن زوجة المتهم عما إذا كانت مقيده بها من عدمه، والتصريح بالاستعلام من الأحوال المدنية عن بيانات المتهمين، فصرحت محكمه جنح السلام وقررت المحكمة التأجيل لجلسه 27 فبراير للتصريح .

وأوضح محامى المجنى عليهم، أنه وبالاستعلام من النقابة العامة للمحامين عن المتهم الأول، لم يستدل عليه وأيضاً لم يستدل عليه بنقابة الأطباء.

كانت أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط واحضار متهم استعان بوالدته وزوجته فى الاستيلاء على 250 ألف جنية من 6 أشخاص بمنطقة السلام ، وذلك بعد أن أوهم ضحاياه أنه يعمل في شركة كهرباء.

وأوضح محضر التحقيق، بإشراف العقيد شريف أبو المعالى، أن المتهم يدعى "ع . خ " قام بإيهام ضحاياه أنه محامي، ومتخصص في قضايا الكهرباء وتبين أن المجني عليهم قائمين خلف حديقة بدر دائرة قسم شرطة السلام أول.

وأشار المحضر ، إلى أن المتهم ذهب إلى ضحاياه وأخبرهم أن العقار الذين يقطنون به لم تصل إليه كهرباء بالعداد الحكومي وأنهم يتعاملون مع شركة الكهرباء بنظام الممارسة واستطاع المتهم خلالها الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه مصري .

وأوضح المحضر، أن المتهم "ع . خ " يحمل مؤهل إبتدائى، قام بإقناع الضحايا بأنه محامي متخصص في مجال قضايا الكهرباء، وأنه يملك علاقات قوية ووطيدة بمسؤلي شركة الكهرباء، وفي غضون عام كامل استطاع الاستيلاء على 250 ألف جنيه .

كما تبين أن المتهم قام بتسليم الضحايا عدادات كهرباء لا تتبع للشركة، حيث قام بتزوير بطاقات منسوب صدورها لوزارة الكهرباء وللشركة القابضة للكهرباء وتم تسليمها للضحايا.

وأوضح المحضر أن المتهم كان يستعين بزوجته ووالدته فى عملية النصب على الضحايا، وأن دورهم يقتصر على تحصيل المبالغ المالية من الضحايا كما تبين أن زوجة المتهم تعمل ممرضة حيث أوهمت الضحايا أنها تعمل طبيبة أمراض باطنة لاستقطاب ثقة الضحايا فيهم.

وبالكشف الفني تبين أن المتهم سبق اتهامه في 7 قضايا اخرهم قضية نصب والذي تحرر عنها المحضر رقم 12239 جنح قسم إمبابة، وبالكشف عن زوجة المتهم تبين سابقة اتهامها في عدة قضايا.

وأشارت التحريات أن المتهمين كان يستخدمان السيارة رقم 614 ماركة فيرنا فيراني اللون أثناء تحركاتهم ومقابلة ضحاياهم، وأوضح المحضر أن الضحايا هم كلا من "أ ص" ، و" رع"، و"أ ا"، و"أ ف" ، و"إ أ" و"أ ش".