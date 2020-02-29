اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إنها حقا عائلة مزورة.. الحبس سنة لعاطل وزوجته ووالدته بتهمة النصب بالسلام

السبت، 29 فبراير 2020 12:16 م
إنها حقا عائلة مزورة.. الحبس سنة لعاطل وزوجته ووالدته بتهمة النصب بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح  السلام، بمعاقبة متهم وزوجته ووالدته بالحبس لمدة سنة، بتهمة الاستيلاء على 250 ألف جنيه من 6 مواطنين بدائرة قسم السلام أول، عن طريق النصب والاحتيال، بإيهامهم بأنه محامى متخصص فى قضايا الكهرباء.

وحضر المستشار حسام عمران محامي المجني عليهم، وطلب التصريح من المحكمة بالاستعلام من النقابة العامة للمحامين عن المتهم الأول، عما إذا كان مقيدا بها من عدمه، و التصريح بالاستعلام من نقابه الأطباء عن زوجة المتهم عما إذا كانت مقيده بها من عدمه، والتصريح بالاستعلام من الأحوال المدنية عن بيانات المتهمين، فصرحت محكمه جنح السلام وقررت المحكمة التأجيل لجلسه 27 فبراير للتصريح .

وأوضح محامى المجنى عليهم، أنه وبالاستعلام من النقابة العامة للمحامين عن المتهم الأول، لم يستدل عليه وأيضاً لم يستدل عليه بنقابة الأطباء.

كانت أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط واحضار متهم استعان بوالدته وزوجته فى الاستيلاء على 250 ألف جنية من 6 أشخاص بمنطقة السلام ، وذلك بعد أن أوهم ضحاياه أنه يعمل في شركة كهرباء.

وأوضح محضر التحقيق، بإشراف العقيد شريف أبو المعالى،  أن المتهم يدعى "ع . خ " قام بإيهام ضحاياه  أنه محامي، ومتخصص في قضايا الكهرباء وتبين أن المجني عليهم قائمين خلف حديقة بدر دائرة قسم شرطة السلام أول.

وأشار المحضر ، إلى أن المتهم ذهب إلى  ضحاياه وأخبرهم أن  العقار الذين يقطنون به لم تصل إليه كهرباء بالعداد الحكومي وأنهم يتعاملون مع شركة الكهرباء بنظام الممارسة واستطاع المتهم خلالها الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه مصري .

وأوضح المحضر، أن المتهم "ع . خ " يحمل مؤهل إبتدائى،  قام بإقناع الضحايا بأنه محامي متخصص في مجال قضايا الكهرباء، وأنه يملك علاقات قوية ووطيدة بمسؤلي شركة الكهرباء،  وفي غضون عام كامل استطاع الاستيلاء على 250 ألف جنيه .

كما تبين أن المتهم قام بتسليم الضحايا عدادات كهرباء لا تتبع للشركة، حيث قام بتزوير بطاقات منسوب صدورها لوزارة الكهرباء وللشركة القابضة للكهرباء وتم تسليمها للضحايا.

وأوضح المحضر أن المتهم كان يستعين بزوجته ووالدته فى عملية النصب على الضحايا، وأن دورهم يقتصر على تحصيل المبالغ المالية من الضحايا كما تبين أن زوجة المتهم تعمل ممرضة حيث أوهمت الضحايا أنها تعمل طبيبة أمراض باطنة لاستقطاب ثقة الضحايا فيهم.

وبالكشف الفني تبين أن المتهم سبق اتهامه في 7 قضايا اخرهم قضية نصب والذي تحرر عنها المحضر رقم 12239 جنح قسم إمبابة، وبالكشف عن زوجة المتهم تبين سابقة اتهامها في عدة قضايا.

وأشارت التحريات أن المتهمين كان يستخدمان السيارة رقم 614 ماركة فيرنا فيراني اللون أثناء تحركاتهم ومقابلة ضحاياهم، وأوضح المحضر أن الضحايا هم كلا من "أ ص" ، و" رع"،  و"أ ا"، و"أ ف" ، و"إ أ"  و"أ ش".


حبس

نصب

سرقة

الاستيلاء على ماول المواطنين

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة