اليوم السابع
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إقبال كبير من أهالى الواحات على قافلة الأزهر الطبية فى يومها الأول.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 07:34 م
إقبال كبير من أهالى الواحات على قافلة الأزهر الطبية فى يومها الأول.. صور قافلة الأزهر الطبية بالواحات
كتب لؤى على

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شهدت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية، فى بداية عملها اليوم السبت، إقبالا شديدا من الأهالى للاستفادة من خدماتها المجانية، التى تنوعت بين كشوف طبية فى مختلف التخصصات، بواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بالإضافة إلى إرسال العديد من القوافل خارج مصر مثل قافلة جمهورية تشاد وقافلة بوركينا فاسو.
 
 
وتأتى هذه القوافل فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذى يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوى والتعليمى.
 
 
 
وكانت قد انطلقت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، امس الجمعة، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالإضافة إلى إجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.
 
 
وأوضح  الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس القافلة، أن القافلة تضم نخبة من أساتذة طب الأزهر فى العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عمل القافلة في الفترة من 28 فبراير حتى السابع من مارس 2020.
 
 
كما أرسل الأزهر العديد من القوافل الطبية والإغاثية خارج مصر، كان آخرها القافلة المرسلة إلى جمهورية تشاد، والتي وقعت الكشف الطبي على 26264 حالة وأجرت 371 عملية جراحية، وسط حفاوة كبيرة من أبناء الشعب التشادي، الذين أكدوا على دور الأزهر فى دعم وتنمية الروابط الإنسانية والعلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية.
 
قافلة الأزهر الطبية بالواحات (2)
قافلة الأزهر الطبية بالواحات

قافلة الأزهر الطبية بالواحات (3)
قافلة الأزهر الطبية بالواحات

قافلة الأزهر الطبية بالواحات (4)
قافلة الأزهر الطبية بالواحات

قافلة الأزهر الطبية بالواحات (1)
قافلة الأزهر الطبية بالواحات
 
 

الازهر الشريف

شيخ الازهر

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