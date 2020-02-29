اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالبحيرة

السبت، 29 فبراير 2020 11:26 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالبحيرة تصادم سيارات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب اليوم 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا بوقوع الحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبلفحص تبين إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق الحاجر دائرة مركز دمنهور .

تم نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة .

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسىوتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم .

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وقد شهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية ، منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بإنحاء الجسم أثر إنقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون .

وبالفحص تبين مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق " القاهرة- الإسكندرية الصحراوى " بالقرب من مدينة وادى النطرون

 


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