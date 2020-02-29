إزالة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة قبل وضع اليد عليها غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه نجح رجال المدينة فى إزالة حالة تعدى على أملاك دولة والتحفظ على جميع المهمات بقرية الرزيقات بحرى، وذلك ضمن الحملات اليومية بالمدن والقرى لمواجهة التعديات والمخالفات، حيث قام وأشرف على أعمال الإزالة كل من يوسف نصير رئيس قرية الرزيقات بحرى، وخالد حسين مدير المرافق بمركز ومدينة أرمنت، ورجال القوة الإدارية اللازمة من مجلس مدينة أرمنت.

وأضاف العميد عبد الله عاشور رئيس أرمنت – فى بيان صحفى – أن المضبوطات التى تم التحفظ عليها هى عدداً من شيكارات الأسمنت، وعدداً من الأبواب الحديدية وبراميل فارغة وعدداً من الآسرة الحديدية، وبوتجاز بأنبوبته، وعدة إنشاء مبانى، وذلك تمهيداً لوضع اليد على ما يقرب من 10 أفدنة من أملاك الدولة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الـ24 ساعة مواصلة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الساعة الماضية قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الدير، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 15 حالة تعدى بمساحة فدان و4 قيراط و6 سهم، متعدية على أراضى زراعية عبارة أن أسوار وعشش ومبانى مقامة من الطوب الأبيض والاسمنت، حيث شارك فى الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ومهندسى والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات ، والإدارة الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعقيد سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.



مدينة أرمنت تزيل محاولة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة