اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة قبل وضع اليد عليها غرب الأقصر

السبت، 29 فبراير 2020 10:13 ص
إزالة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة قبل وضع اليد عليها غرب الأقصر إزالة تعديات بمدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه نجح رجال المدينة فى إزالة حالة تعدى على أملاك دولة والتحفظ على جميع المهمات بقرية الرزيقات بحرى، وذلك ضمن الحملات اليومية بالمدن والقرى لمواجهة التعديات والمخالفات، حيث قام وأشرف على أعمال الإزالة كل من يوسف نصير رئيس قرية الرزيقات بحرى، وخالد حسين مدير المرافق بمركز ومدينة أرمنت، ورجال القوة الإدارية اللازمة من مجلس مدينة أرمنت. 

وأضاف العميد عبد الله عاشور رئيس أرمنت – فى بيان صحفى – أن المضبوطات التى تم التحفظ عليها هى عدداً من شيكارات الأسمنت، وعدداً من الأبواب الحديدية وبراميل فارغة وعدداً من الآسرة الحديدية، وبوتجاز بأنبوبته، وعدة إنشاء مبانى، وذلك تمهيداً لوضع اليد على ما يقرب من 10 أفدنة من أملاك الدولة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الـ24 ساعة مواصلة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الساعة الماضية قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الدير، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 15 حالة تعدى بمساحة فدان و4 قيراط و6 سهم، متعدية على أراضى زراعية عبارة أن أسوار وعشش ومبانى مقامة من الطوب الأبيض والاسمنت، حيث شارك فى الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ومهندسى والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات ، والإدارة الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعقيد سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

مدينة أرمنت تزيل محاولة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة (1)
مدينة أرمنت تزيل محاولة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة

 

مدينة أرمنت تزيل محاولة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة (2)
مدينة أرمنت تزيل محاولة تعدى على 10 أفدنة من أراضى الدولة

 


الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار مصر اليوم

مدينة ارمنت

ازالة وضع يد على 10 افدنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بني سويف:إزالة 846 حالة ضمن الموجة الـ 15لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:58 م

تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالعياط.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 05:29 م

الكشف الطبى على 600 مريض مجانا وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:11 م

وزير الإسكان يقرر إزالة التعديات الواقعة بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية‬

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:14 ص

استرداد 72 فدان من أملاك الدولة فى حملات لإزالة التعديات بالشرقية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة