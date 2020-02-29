إخلاء سبيل مالك معرض السيارات بالشرقية صاحب دعوة "حمو بيكا" للغناء

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة أحمد علوان، مدير النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل صاحب معرض سيارات، بضمان محل إقامته، لقيامه بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد علاء سليمان، مأمور قسم ثاني الزقازيق، يفيد برصد المتابعة الأمنية لمديرية الأمن قيام أحد الأشخاص بالإعلان علي صفحته علي وقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بدعوة مطرب المهرجانات حمو بيكا، للغناء فى افتتاح معرض سيارات خاص به.

تبين من التحريات قيام " أ أ إ" 36 سنة مقيم فلل الجامعة دائرة قسم ثاني الزقازيق، بافتتاح معرض سيارات، وقيامه بدعوة أحد مطربى المهرجانات، ويدعى"محمد محمود مصطفى" وشهرته حمو بيكا، لإحياء الحفل.

وتوجهت قوة من الشرطة برفقة حي ثان الزقازيق، وتبين قيام صاحب المعرض بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام، وغلق الطريق، وتعطيل الحركة، حيث تم غلق المعرض بمعرفة رئاسة حي ثاني الزقازيق، وتم التحفظ على صاحب المعرض، الذى أقر أنه جارى فى استخراج اللازمة، وتحرر له المحضر رقم 2880 لسنة 2020 جنح قسم ثاني الزقازيق، وجارى عرضه على النيابة العامة.

وفي سياق متصل، قال "خالد بيومي" نقيب الموسقيين بمحافظة الشرقية، إن النقابة أوفدت "أحمد إبراهيم" عضو المجلس بالتوجه إلي قسم ثاني الزقازيق، وقام بتحرير المحضر رقم 71/16 أحوال قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020، ضد حمو بيكا، لمنعه من الغناء، بعد علمهم بقيامه بتدوين "بوست" علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعى، يكشف عن مشاركته بفقرات غنائية فى افتتاح معرض سيارات بمدينة الزقازيق، موكدا أنه ليس عضو بنقابة المهن الموسيقية.