إحالة صاحب واقعة "الحضن" أمام مدرسة الطالبات بالشرقية لمحكمة الجنح

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة "س م س" الشاب بطل واقعة فيديو الحضن أمام مدرسة الطالبات بالمدينة، إلى محكمة الجنح للمحاكمة لإتكاربه فعل فاضح بالطريق العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، بمديرية أمن الشرقية، فى شهر يناير الماضي، قد استدعت كل من، "ر م ع" طالبة بمدرسة أبوحماد الثانوية الفنية الصناعية، ومقيمة دائرة أبوحماد، والشاب الذى ظهر معها فى الفيديو ويدعي" س م س" مقيم العاشر من رمضان، على خلفية تدول فيديو لهما أمام المدرسة، وقيام الشاب بحضنها فى الشارع وتهديد كل ما يحاول الاقتراب منها بالذبح، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 287 إدارى مركز شرطة أبوحماد لسنة 2020، وبالعرض على نيابة أبوحماد، قررت إخلاء سبيلهما، وأمرت بتشكيل لجنة من الطفولة والأمومة، لفحص الحالة.

ومن جانبه، قال "محمد عبد الحميد الصادق، ممثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إن المؤسسة تتصدى لهذه الحالات التى تزداد انتشارا مما لا يتواقف مع العادات والتقاليد التى نتوارثها وهذه الأفعال مجرمة فى مصر ويعاقب عليها القانون، وأوضح أن الطالبة تم إحالتها كمجنى عليها، والشاب هو من تم إحالته متهم فى الواقعة بتهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، قد تداولوا مقطع فيديو لشاب بتقديم باقة ورد لفتاة يحتضنها أمام المدرسة للبنات بابوحماد، وظهر فى المقطع المتداول، شاب يحمل باقة من الورد وخلفة مجموعة من الشباب، يقف أمام باب مدرسة الصنايع للبنات، وفور مشاهدة الفتاه له، يقدم لها الورد، قامت باحتضانه بحرارة، ليقوم بإصطحابها قائلا "اللى هيبصلها هضربه بالنار" وأفاد مصدر بمدينة أبوحماد أن والد الطالبة أكد أن الشاب الذى ظهر مع ابنته هو خطيبها.

ووجهت مديرية التربية التعليم، لجنة من الصحة النفسية والاجتماعية لمدرسة أبوحماد الثانوية الفنية للصنايع، لعقد جلسة مع الطالبة، وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن اللجنة توجهت للطالبة والمقيدة بالصف الثانى الثانوى الصناعي، اكتشفت تغيبها عن الامتحانات فى اليوم الثانى لانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.