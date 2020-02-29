اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إحالة صاحب واقعة "الحضن" أمام مدرسة الطالبات بالشرقية لمحكمة الجنح

السبت، 29 فبراير 2020 12:10 م
إحالة صاحب واقعة "الحضن" أمام مدرسة الطالبات بالشرقية لمحكمة الجنح محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة "س م س" الشاب بطل واقعة فيديو الحضن أمام مدرسة الطالبات بالمدينة، إلى محكمة الجنح للمحاكمة لإتكاربه فعل فاضح بالطريق العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، بمديرية أمن الشرقية، فى شهر يناير الماضي، قد استدعت كل من، "ر م ع" طالبة بمدرسة أبوحماد الثانوية الفنية الصناعية، ومقيمة دائرة أبوحماد، والشاب الذى ظهر معها فى الفيديو ويدعي" س م س" مقيم العاشر من رمضان، على خلفية تدول فيديو لهما أمام المدرسة، وقيام الشاب بحضنها فى الشارع وتهديد كل ما يحاول الاقتراب منها بالذبح، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 287 إدارى مركز شرطة أبوحماد لسنة 2020، وبالعرض على نيابة أبوحماد، قررت إخلاء سبيلهما، وأمرت بتشكيل لجنة من الطفولة والأمومة، لفحص الحالة.

ومن جانبه، قال "محمد عبد الحميد الصادق، ممثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إن المؤسسة تتصدى لهذه الحالات التى تزداد انتشارا مما لا يتواقف مع العادات والتقاليد التى نتوارثها وهذه الأفعال مجرمة فى مصر ويعاقب عليها القانون، وأوضح أن الطالبة تم إحالتها كمجنى عليها، والشاب هو من تم إحالته متهم فى الواقعة بتهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، قد تداولوا مقطع فيديو لشاب بتقديم باقة ورد لفتاة يحتضنها أمام المدرسة للبنات بابوحماد، وظهر فى المقطع المتداول، شاب يحمل باقة من الورد وخلفة مجموعة من الشباب، يقف أمام باب مدرسة الصنايع للبنات، وفور مشاهدة الفتاه له، يقدم لها الورد، قامت باحتضانه بحرارة، ليقوم بإصطحابها قائلا "اللى هيبصلها هضربه بالنار" وأفاد مصدر بمدينة أبوحماد أن والد الطالبة أكد أن الشاب الذى ظهر مع ابنته هو خطيبها.

ووجهت مديرية التربية التعليم، لجنة من الصحة النفسية والاجتماعية لمدرسة أبوحماد الثانوية الفنية للصنايع، لعقد جلسة مع الطالبة، وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن اللجنة توجهت للطالبة والمقيدة بالصف الثانى الثانوى الصناعي، اكتشفت تغيبها عن الامتحانات فى اليوم الثانى لانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.


اخبار مصرية

اخبار مصر

ابوحماد

واقعة الحضن

نيابة ابوحماد

الطفولة والامومة

مدرسة ابو حماد الثانوية الفنية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة