اليوم السابع
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أ ش أ: السودان يطالب بضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة قبل ملء الخزان

السبت، 29 فبراير 2020 12:13 م
أ ش أ: السودان يطالب بضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة قبل ملء الخزان وزيرة الخارجية أسماء عبد الله
أ ش أ

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طالب السودان، بضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد، وذكرت وزارة الرى السودانية، فى بيان اليوم السبت، أن وفد السودان المشارك فى مفاوضات سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وعضوية وزير الرى ياسر عباس مع فريق الخبراء المرافق، وصل إلى واشنطن أول من أمس، تلبية للدعوة التى تسلمها السودان من ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.
 
وأشار البيان، إلى أن الوفد الإثيوبى طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد واصل وفد السودان انخراطه فى هذه الجولة، ثنائياً، مع فريق وزارة الخزانة الأمريكية، خلال يومى السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.
 
وأضاف، أن وفد السودان قدم ملاحظاته حول مسودة الاتفاقية الشاملة، التى يجرى التفاوض حولها، إلى فريق وزارة الخزانة، والذى قام بتضمينها فى المسودة، لافتا إلى أن هذه المسودة تم إعدادها بناء على مفاوضات الأطراف الثلاثة، التى استمرت منذ العام 2015.
 
وأكد السودان، التزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بما يحفظ مصالح الدول الثلاث: مصر، إثيوبيا والسودان، مجددا التزامه بالعمل على إنجاز اتفاق شامل لملء وتشغيل السد، بما يمهد لإحداث تنمية مشتركة وتكامل بين الدول الثلاث.
 

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الخارجيه السودانيه

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