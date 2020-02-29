أم تتعرف على جثة ابنها بالمشرحة والتحريات: عمه وراء تعذيبه لسرقته الشقق

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على قاتل عامل بشارع القصر العينى دائرة السيدة زينب، وتبين أنه عم المجنى عليه ونظرا لقيامه بعمليات سرقة من العقار الذى يعيشون فيه، فقام باحتجازه داخل شقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل" والتعدى عليه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك" محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه، ونتج عنها وفاته، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم السيدة زينب، بأن الخدمات الأمنية المعينة بشارع القصر العينى ـ دائرة القسم، عثرت على جثة بشارع أحمد الطبرسى من شارع القصر العينى ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة لذكر "مجهول الهوية " لشخص فى العقد الثانى من العمر، يرتدى ملابسه كاملة مسجاة على ظهرها بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن ( سحجات وكدمات متفرقة بالجسم )، وعثر بحوزته على متعلقات شخصية عبارة عن ( 2 أسورة معصم " حظاظة "، سلسلة فضية، دبلة فضية، مفتاح معدنى ) وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبمتابعة تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفى، تبين وجود كدمات شرطية مزدوجة وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، وأثار تكبيل بالقدمين واليدين ويرجح استخدام خرطوم أو عصا مرنة لإحداث الإصابات المنوه عنها، ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة، وفحص المترددين على مشرحة النيابة أمكن تحديد والدة المجنى عليه وتبين أنها " م. أ. م" 34 سنة ربة منزل.

وبسؤالها أقرت بتعرفها على الجثة، وأقرت بأنها لنجلها "ن. م. ع" 15 سنة عامل ومقيم طرف عمه "ع. ع. ا" 40 سنة فرارجى، ومقيم فى شارع البحر الأعظم، والسابق اتهامه فى قضيتين " مخدرات، اغتصاب " أخرهما 24712 لسنة 2010م الجيزة / جيزة " اغتصاب " لسابقة انفصالها عن والده المقيد الحرية على ذمة قضية بلطجة، وزواجها من آخر، ونفت علمها بملابسات وفاته.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجنى عليه" ع. ع. ا"،و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن الجيزة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن نظرًا لتضرر قاطنى المنطقة سكنه من قيام المجنى عليه بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة وأخرها سرقة دراجة هوائية من أحد سكان المنطقة بأسلوب " المغافلة "، فقام باحتجازه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام " حبل " والتعدى عليه بالضرب باستخدام " خرطوم بلاستيك " محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه، وأثناء ذلك شعر المجنى عليه بحالة إعياء شديد، فقام بالاستعانة بنجل شقيقه "س. د. ع" 17 سنة عامل ومقيم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخارية " ملك والد المجنى عليه " فى محاولة لإسعافه بمستشفى القصر العينى، إلا أنهما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار.

وتم بإرشاد المتهم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال عمه " المتهم الأول " أيدها، وأقر باقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى التخلص من جثة المجنى عليه والاتفاق، فيما بينهما على اختلاق رواية هروبه من مسكنهم، وتم بإرشاد المتهم الأول بمسكنه ضبط ما يلى ملابس الداخلية وحذاء خاصين بالمجنى عليه، ودراجة بخارية ماركة بوكسر سوداء اللون " بدون لوحات معدنية "، حبل، خرطوم بلاستيك (والمستخدمين في ارتكاب الواقعة) وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.