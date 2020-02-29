أمن الإسكندرية يضبط مسجل خطر بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية من القبض على مسجل خطر بحوزته 30 طرية لمخدر الحشيش فى حملة أمنية مكبرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه – مسجل شقى خطر مخدرات وسبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات) بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار 4 سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.