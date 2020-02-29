أمريكا تعلن عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في العاصمة واشنطن.

ونقلت وكالة بولمبيرج عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية، قولها: نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر في 3 ولايات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية".

واستمرت خريطة انتشار فيروس كورونا اليوم في الاتساع لتشمل مناطق جديدة من العالم، وسط تسارع في التطورات المتعلقة بهذا الفيروس وتأكيد منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية، اليوم السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 29 فى حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.