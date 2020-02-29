اليوم السابع
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أكاديمية البحث العلمي تفتتح فاعليات شهر العلوم 2020 بمحاضرة لزاهى حواس

السبت، 29 فبراير 2020 07:00 ص
أكاديمية البحث العلمي تفتتح فاعليات شهر العلوم 2020 بمحاضرة لزاهى حواس العالم المصرى زاهى حواس
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور  محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى عن بدء فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالى غدا  الأحد  بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمى بمحاضرة عامة للعالم المصرى الكبير زاهى حواس.

وأضاف صقر، أنه خلال الثلاث  أعوام الأخيرة بلغ عدد الفاعليات الميدانية فى الفترة من 2017 وحتي عام 2019 مايزيد عن 2650 فاعلية بحضور 450000 فرد، وبلغت الفاعليات العلمية على شبكة الانترنت ما يزيد عن 6200 فاعلية ، كما بلغ عدد الفاعليات الميدانية التى نفذتها الأكاديمية بالمحافظات المختلفة ما يزيد عن 700 فاعلية وبحضور 85000 فرد.

 

وشهر العلوم المصرى تنظمه الأكاديمية فى شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة.

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  وتشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة اكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 ‏ويُعد شهر العلوم فكرة إبداعية ترعاها الأكاديمية لنشر ثقافة العلوم بصوره أكبر وأكثر انتشاراً بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في أفرعها المختلفة، وهو يعد مبادرة قومية تهدف لزيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتقنية والابتكار وتبسيط هذه المفاهيم لكافة فئات المجتمع، كما تسعى لنشر مفهوم البحث العلمي وتعلي من قيمته ومن دور العلوم والتقنية والابتكار في تقدم وتطور المجتمع.

وكانت اكاديمية البحث العلمى أعلنت عن حصد الوفد المصري المشارك في "المعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط" والذى عُقد فى الكويت علي 7 ميداليات منها ميداليه ذهبيه، 5 ميداليات فضيه، وميدالية برونزيه عن اختراعاتهم في مجالات متنوعه.

 وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والواردة من المشرف علي البعثة المصرية الأستاذة هالة أحمدى المشرف على جهاز التنمية التكنولوجية بالأكاديمية الى فوز المخترع الدكتور إبراهيم الشربينى بميداليه ذهبية واخرى فضية عن اختراعاته فى مجال الطب وهو الابتكار الممول من قبل من الأكاديمية من خلال المبادرات ومكاتب التايكو وهو "ضمادة نانوية ذكية للجرعات المفردة لجروح السكرى"، واختراعة " مواد عالية القدرة لاسر الأبخرة المعدنية"، كما فازت المخترعة ساره الداخلي بميدالياتين فضيتين عن ابتكارين في مجال الطب وهم "تركيبه جديدة للديوسمين والايسين واختراعها " كرونى"، وفازت المخترعه مى محمود حجازى ودينا عماد احمد وفريقهما بميدالية فضيه عن اختراعهم فى مجال علوم الحاسب والبرامج تحت عنوان " تى شيرت ذكى يكشف العنف الجسدى"، كما فاز المخترع د. محمود جلال بالميدالية الفضية عن اختراعه فى مجال الزراعه والبستنة بعنوان "مستخلصات نباتية آمنه لمقاومة الآفات الزراعية "، وفاز ايضاً المخترع سالم ابو بكر عبده بالميداليه البرونزيه عن اختراعه في مجال الميكانيكا والمحركات بعنوان " سكوتر فلانكرز الذكى".

 


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