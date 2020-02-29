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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. البرتقال واليوسفى يبدأن من 2.5 جنيه

السبت، 29 فبراير 2020 02:18 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. البرتقال واليوسفى يبدأن من 2.5 جنيه فاكهة ـ أرشيفية
كتب ـ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم  السبت 29 -2  - 2020، استقرارا وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية.

 

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيه، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3.5- 5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.

 

وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 7-11جنيها، تراوح سعر الكاكا بين 6-  9 جنيهات .

 

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

 

 


أسعار الفاكهة

اخبار اقتصاد

سوق العبور

سعر الفاكهة

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