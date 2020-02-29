أستراليا تمنع الأجانب القادمين من إيران من دخول أراضيها بسبب كورونا

(رويترز)

قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس آذار.

وأضاف "من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران".

نقلت وكالة مهر للأنباء عن عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران فى التصدى لفيروس كورونا "سخيف".

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد قال إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة فى التصدى لتفشى كورونا فى إيران كما شكك فى استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال موسوى "ادعاء مساعدة إيران فى التعامل مع كورونا من جانب بلد وضع من خلال إرهابه الاقتصادى ضغوطا واسعة على شعب إيران بل وأغلق سبل الحصول على الدواء والمعدات الطبية، هو ادعاء سخيف ولعبة سياسية نفسية".