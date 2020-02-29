أخبار المحافظات اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

رئيس الوزراء يفتتح أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص بالغردقة

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار والقيادات المختلفة من مجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر.

تفقد رئيس مجلس الوزراء عقب افتتاح المتحف أركان المتحف، من بينها قاعة العرض المسرحي وكذلك منطقة السوق السياحي الخارجية بالمتحف، وكذلك المنطقة الثقافية بالمتحف.

من جانبه قال المهندس خالد محفوظ ممثل الشريك الخاص في متحف الغردقة، إن المتحف يضم آثارا من البحر الأحمر قديمة، تم استخراجها من مناطق مختلفة مثل منطقة وادي الحمامات بطريق القصير فقط.

وأوضح ممثل الشريك الخاص في تصريحات صحفية له أن المتحف سيضم منطقة ثقافية سيعرض فيها تراث قبائل البحر الأحمر، كذلك تخصيص مكان خاص لعرض المشغولات اليدوية التي يتم تصنيعها من الجلود، والتي تمثل الحياة اليومية لقبائل البحر الاحمر القديمة.

ضربة حجر أنهت حياة طفل لقمة العيش بالإسكندرية

في محاكمة استغرقت 3 سنوات ونصف عندما بدأت أحداث الواقعة التي تداولت بين جدران محاكم الإسكندرية في 11 سبتمبر 2016 عندما أقدم شخصان على سرقة توك توك بدائرة المنتزه واستدراج صاحبها لأحد المناطق النائية وإزهاق روحه، والاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض وتسديد ضربتين له وإصابته بحجر كبير على رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور واستولوا على جهاز محمول خاص بالمجنى عليه.

محكمة جنايات الإسكندرية استدلت الستار برئاسة المستشار محمود مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشار أيمن إبراهيم حنفي و المستشار عبد العاطي مسعود شعلة وأمين سر الجلسة محمد عثمان على القضية بمعاقبة " م.ف.ع" 20سنة بالإعدام شنقا لاستدراجه طفل لسرقة التوك توك الخاص به والاستيلاء عليه والسجن 7 سنوات للمتهم الثالث "ح.ح.ال" لإخفاء المركبة البخارية، وانقضاء الدعوى للمتهم الثانى لوفاته وذلك فى القضية رقم 30899 لسنة 2016 جنايات المنتزه ثانى واكتشاف جثته متحللة فى أحد المناطق النائية شرق المحافظة وتبين قيام أحد الأشخاص باستدراجه وقتله .

إخلاء سبيل مالك معرض السيارات بالشرقية صاحب دعوة "حمو بيكا" للغناء

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة أحمد علوان، مدير النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل صاحب معرض سيارات، بضمان محل إقامته، لقيامه بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد علاء سليمان، مأمور قسم ثاني الزقازيق، يفيد برصد المتابعة الأمنية لمديرية الأمن قيام أحد الأشخاص بالإعلان علي صفحته علي وقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بدعوة مطرب المهرجانات حمو بيكا، للغناء فى افتتاح معرض سيارات خاص به.

تبين من التحريات قيام " أ أ إ" 36 سنة مقيم فلل الجامعة دائرة قسم ثاني الزقازيق، بافتتاح معرض سيارات، وقيامه بدعوة أحد مطربى المهرجانات، ويدعى"محمد محمود مصطفى" وشهرته حمو بيكا، لإحياء الحفل.

وتوجهت قوة من الشرطة برفقة حي ثان الزقازيق، وتبين قيام صاحب المعرض بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام، وغلق الطريق، وتعطيل الحركة، حيث تم غلق المعرض بمعرفة رئاسة حي ثاني الزقازيق، وتم التحفظ على صاحب المعرض، الذى أقر أنه جارى فى استخراج اللازمة، وتحرر له المحضر رقم 2880 لسنة 2020 جنح قسم ثاني الزقازيق، وجارى عرضه على النيابة العامة.

إحالة صاحب واقعة "الحضن" أمام مدرسة الطالبات بالشرقية لمحكمة الجنح

قررت نيابة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة "س م س" الشاب بطل واقعة فيديو الحضن أمام مدرسة الطالبات بالمدينة، إلى محكمة الجنح للمحاكمة لإتكاربه فعل فاضح بالطريق العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، بمديرية أمن الشرقية، فى شهر يناير الماضي، قد استدعت كل من، "ر م ع" طالبة بمدرسة أبوحماد الثانوية الفنية الصناعية، ومقيمة دائرة أبوحماد، والشاب الذى ظهر معها فى الفيديو ويدعي" س م س" مقيم العاشر من رمضان، على خلفية تدول فيديو لهما أمام المدرسة، وقيام الشاب بحضنها فى الشارع وتهديد كل ما يحاول الاقتراب منها بالذبح، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 287 إدارى مركز شرطة أبوحماد لسنة 2020، وبالعرض على نيابة أبوحماد، قررت إخلاء سبيلهما، وأمرت بتشكيل لجنة من الطفولة والأمومة، لفحص الحالة.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، قد تداولوا مقطع فيديو لشاب بتقديم باقة ورد لفتاة يحتضنها أمام المدرسة للبنات بابوحماد، وظهر فى المقطع المتداول، شاب يحمل باقة من الورد وخلفة مجموعة من الشباب، يقف أمام باب مدرسة الصنايع للبنات، وفور مشاهدة الفتاه له، يقدم لها الورد، قامت باحتضانه بحرارة، ليقوم بإصطحابها قائلا "اللى هيبصلها هضربه بالنار" وأفاد مصدر بمدينة أبوحماد أن والد الطالبة أكد أن الشاب الذى ظهر مع ابنته هو خطيبها.

"برايد" أضخم مشروع تنموى بصحراء مطروح

أنهت بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، المعاينات على أرض الواقع للبدء فى إطلاق العمل بمشروع تعزيز القدرات على الموائمة فى البيئات الصحراوية، "برايد"، الممول من الصندوق بمبلغ 61 مليون دولار، أى ما يتجاوز المليار جنيه مصري، والذى سيتم تنفيذه على مدار 7 سنوات، لدعم أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية والنائية، بالمشروعات التنموية التى تساعد على الاستقرار والتنمية، ويتضمن مشروعات زراعية، وحفر آبار لحصاد مياه الأمطار، ورصف الطرق وإنشاء وحدات صحية ومدارس، وأنشطة لتنمية المرأة وإيجاد فرص عمل ومحو الأمية، وغيرها من المشروعات، التى تستهدف حوالى 37 أسرة.

وشهد الأسبوع الماضي، زيارة بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، التى استمرت على مدار الأسبوع، لإجراء معاينات على الطبيعة للمناطق المختلفة، ومطابقة المخططات التنفيذي، وإضافة مناطق جديدة للاستفادة من المشروع، ورافق البعثة، الدكتور نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء إلى محافظة مطروح، وبحضور الدكتور بيتر كريساتنسن رئيس البعثة والدكتورة دينا صالح المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ودكتورة ريكى وإليسا ومحمد الغزالى ومحمد عبد اللطيف خبراء صندوق الإيفاد.

أول تعاون بين جامعة الزقازيق وجامعات ألمانية وسويسرية فى حوار الأديان

شهد معهد الدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق، أول تعاون علمى فى مجال حوار الأديان من خلال ندوة علمية شارك فيها نحو 40 باحثا فى مقارنة الأديان من مصر وألمانيا وسويسرا.

وقالت دكتورة هدى درويش، رئيس قسم الأديان المقارنة بجامعة الزقازيق، إن تخصص مقارنة الأديان من التخصصات النادرة فى مصر، مؤكدة وجود عقبات تعوق الحوار بين أتباع الديانات المختلفة تتمثل فى ظهور جماعات الإرهاب وبين أفراد المجتمع والجهل بالدين والرغبة فى إشعال الفتن الطائفية، وغياب مفهوم التعددية والاختلاف.

تدريب 80 إمام فى معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية دورة تدريبية لـ80 إمام من وزارة الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهى دورة مكثفة في ثلاثة أيام عن فقه الصيام وأخلاق الصائمين حاضر فيه اليوم فضيلة الدكتور بكر زكي عوض، استاذ بجامعة الأزهر والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية.

وقال الشيخ خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى بيان اليوم ، إن الوزارة تسعى جاهدة بقيادة الوزير لنشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني من خلال عدة محاور من أهمها المداومة على تدريب السادة الأئمة وعقد الدورات التى تسهم في مناقشة القضايا التى تهم المجتمع وتسهم في تعريف الناس بوسطية الاسلام ومحاربة التشدد والتعصب متمنيا التوفيق لجميع الأئمة.

وينتهي التدريب بزيارة لمكتبة الأسكندرية كأحد أهم المعالم الثقافية بمصر والعالم ليجمع التدريب بين التعليم والثقافة والتنوير، وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن الخطة الدعوية لشهر رجب لسنة 1441.