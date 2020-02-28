اليوم السابع
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"CNN": موظفو الصحة الأمريكية لم يتلزموا بإجراءات الحماية مع مصابي كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:53 م
"CNN": موظفو الصحة الأمريكية لم يتلزموا بإجراءات الحماية مع مصابي كورونا موظفو الصحة الأمريكية-أرشيفية
كتبت:نهال طارق

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مفاجآت خطيرة كشفتها شبكة سى إن إن بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع تهديدات انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم، مشيرة إلى أن أحد المبلغين عن المخالفات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية HHS يبحث عن الحماية الفيدرالية، بعد أن أبلغ عن أن أكثر 10 عمال من الذين استقبلوا الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من ووهان الصينية لم يتخذوا احتياطات السيطرة والوقاية من الفيروس أو يستخدموا المعدات اللازمة.

 

وقال اري ويكنفيلد محامي المبلغين عن المخالفة لشبكة CNN : هذه المسألة تتعلق باستجابة وزارة الصحة للفيروس وفشلها في حماية موظفيها.

 

كانت صحيفة الواشنطن بوست أول من أبلغ عن الشكوى، واستشهدت بتصريحات تم الحصول عليها من محامين يزعمون أن موظفي HHS “لم يكونوا مدربين بشكل جيد أو مجهزين للعمل في حالات الطوارئ الصحية العامة".

 

وفي نفس السياق أكد زاكاري كورز مدير الاتصالات في مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة لشبكة CNN أن "اللجنة الفيدرالية تلقت الشكوى وأن القضية قد تم إحالتها".

 

ورد ويليام والترز، المدير التنفيذي والإداري لطب العمليات في مكتب الخدمات الطبية بوزارة الخارجية، على هذه الادعاءات عندما سئل عن التقرير خلال جلسة استماع لفيروس كورونا أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حيث لم يتحدث عما نشر في الصحف لكنه روى تجربته الشخصية عندما سافر الى الصين للقيام بمهمة اجلاء المواطنين مشيرا انه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة

 

وخلال الجلسة، عرض مسؤول آخر بوزارة الخارجية، إيان براونلي ، صورة لعمال HHS يرتدون بدلات للوقاية أثناء قيامهم بمعالجة الأشخاص القادمين من سفينة Diamond Princess السياحية ، التي وضعت تحت الحجر الصحي في اليابان بسبب انتشار عدوى كورونا بين ركابها.

 

تأتي شكوى المخبرين في الوقت الذي يتعرض فيه وزير الصحة ألكساندر ازار لانتقادات بسبب تعامله مع تهديدات فيروس كورونا، فيالةقت الذي اتهم عبر فيه ترامب عن احباطه من ازار لعدم اطلاعه على المعلومات الجديدة اول بأول حسب ما صرح به بعض الأشخاص المطلعون لشبكة سي ان ان.

 

يذكر أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار في ديسمبر من العام الماضي في ووهان الصينية، وأصيب بالعدوى ما يقرب من 82000 حالة و2800 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، ومؤخرا سجل انتشارا كبيرا في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

 

 


فيروس كورونا

الولايات المتحدة

الصين

مجلس النواب

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