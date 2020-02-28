8 أهداف رئيسية لبرتوكول تعاون معهد إعداد القادة وجامعة بور سعيد تعرف عليهم

كتب محمد صبحى

يعد توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة بورسعيد؛ خطوة مهمة فى سبيل دعم الابتكار لدى الطلاب بالجامعات ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع أبرز أهداف برتوكول التعاون..



1 -بهدف برتوكول التعاون إلى وضع خطة تكاملية لتوعية الشباب وإعداد قيادات شبابية تُسهم في بناء الدولة.



2 - يهدف برتوكول التعاون إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعة.



3 - من خلال البروتوكول ستقوم الجامعة بإنشاء مركز لإعداد القادة لها؛ لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة والذي يتضمن الندوات واللقاءات الثقافية .

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4 يمكن برتوكول التعاون من إنشاء لجان مثل لجنة الابتكار وريادة الأعمال والتنمية البشرية والعلاقات العامة والمواطنة والأنشطة الإعلامية والتمويل وتنمية الموارد واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة .



5 - يساعد البرتوكول فى التنسيق فيما بين الجامعة والمعهد في إعداد البرامج التدريبية.





6 - يسهم فى أن يتخرج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، من خلال ثقّل الشباب بالمهارات في بيئة جامعية سليمة.

7 - الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب.



8 - الارتقاء بالمستوى المعرفى ودعم الابتكار والإبداع.



وقع الاتفاقية الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان.