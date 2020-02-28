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8 أهداف رئيسية لبرتوكول تعاون معهد إعداد القادة وجامعة بور سعيد تعرف عليهم

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:00 ص
8 أهداف رئيسية لبرتوكول تعاون معهد إعداد القادة وجامعة بور سعيد تعرف عليهم جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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يعد توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة بورسعيد؛ خطوة مهمة فى سبيل دعم الابتكار لدى الطلاب بالجامعات ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع أبرز أهداف برتوكول التعاون..

1 -بهدف برتوكول التعاون إلى وضع خطة تكاملية لتوعية الشباب وإعداد قيادات شبابية تُسهم في بناء الدولة.

 2 - يهدف  برتوكول التعاون  إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعة.

 3 - من خلال البروتوكول ستقوم الجامعة بإنشاء مركز لإعداد القادة لها؛ لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة والذي يتضمن الندوات واللقاءات الثقافية .
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4  يمكن برتوكول التعاون من إنشاء  لجان مثل لجنة الابتكار وريادة الأعمال والتنمية البشرية والعلاقات العامة والمواطنة والأنشطة الإعلامية والتمويل وتنمية الموارد واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة .

5 - يساعد البرتوكول فى  التنسيق  فيما بين الجامعة والمعهد في إعداد البرامج التدريبية.

 
6 - يسهم فى  أن  يتخرج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، من خلال ثقّل الشباب بالمهارات في بيئة جامعية سليمة.
7 -  الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب.

8 - الارتقاء بالمستوى المعرفى ودعم الابتكار والإبداع.

وقع الاتفاقية الدكتور  شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان.


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