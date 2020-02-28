اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

7 حقائق لا تعرفها عن جلد الإنسان.. له ثلاثة مستويات

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 م
7 حقائق لا تعرفها عن جلد الإنسان.. له ثلاثة مستويات البشرة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتقد الكثيرون أن جلد الإنسان غطاء للجسم يعطى له مظهرا ويجب الاعتناء به لحمايته من المشاكل الجلدية، ولكن في حقيقة الأمر يعتبر الجلد أكبر وأثقل عضو في الجسم ويعمل على حماية الجسم من الداخل والخارج، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك حقائق عديدة لا تعرفها ع جلد الانسان:

7 حقائق لا تعرفها عن جلد الانسان
 

1:الى جانب دور الجلد كحاجز وقائى إلا أنه يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية، حيث إنه يعمل على افراز العرق عند التعرض لدرجة حرارة عالية.

2: يحافظ على الانسجة ويحميها من أضرار الاشعة الفوق بنفسجية الموجودة في الشمس، حيث انه يعمل على افرازا مادة الميلانين التي تعمل على الوقاية.

 

3:يحتوى الجلد على مستقبلات عصبية وبالتالي فهو المسئول عن حاسة اللمس.

 

4:الجلد به نهايات عصبية مسئولة عن الإحساس بالألم .

5:يحتوى على 650 غدة عرق و20 أوعية دموية واكثر من 1000 نهاية عصبية .

 

6: على الرغم أن سمكه لا يتجاوز بضعة ملليمترات فأن الجلد يشكل حوالى سدس وزن الجسم.

 

7: للجلد ثلاث مستويات أساسية وهما" البشرة والأدمة وتحت الجلد".


الجلد

حقائق عن الجلد

وظائف الجلد

البشرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة