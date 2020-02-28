اليوم السابع
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5 أشياء تزيد أعراض مرض الوردية واحمرار الوجه.. منها التعرض للشمس

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 ص
5 أشياء تزيد أعراض مرض الوردية واحمرار الوجه.. منها التعرض للشمس مرض الوردية
كتبت فاطمة خليل

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الوردية من الأمراض الجلدية التى تصيب الوجه والجلد بالاحمرار الشديد، وإذا كنت مصاباً بالوردية، فأنت تعرف كيف يمكن لوجهك أن يحمر بشكل غير مفهوم،  حتى عندما لا تمارس الرياضة أو تقضي أي وقت في الشمس، ربما تكون قد اكتشفت بعض الأشياء التى تزيد أعراض الوردية لديك ، مثل بعض الأطعمة أو اختيارات نمط الحياة، لكن في أوقات أخرى تكون في حيرة حول سبب اشتعال الوردية لديك.. نتعرف فى التقرير على أسباب تزيد من أعراض الوردية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وليس لدى العلماء والأطباء فهم واضح للأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة الجلدية المزمنة، لكنهم يعلمون أنها تنتشر من خلال الوراثة من أحد أفراد العائلة.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية جون أنتوني، أن "هناك عددا من الأشياء التي تعمل عادة كمحفزات لاشتعال الوردية وليس لدى كل شخص نفس المحفزات، ولكن إذا كان بإمكان الفرد أو الطبيب تحديد مسببات معينة ، فقد يكون لدى هذا الشخص وقت أسهل في التحكم في أعراض وعلاج الوردية".

وهناك خمسة من أكثر محفزات الوردية شيوعًا

1-   شرب الكحول: يمكن أن يؤدي الكحول إلى تمدد الأوعية الدموية الدقيقة في الوجه ، مما يؤدي إلى تدفق الوجه واحمراره.

2-   الأطعمة والمشروبات الساخنة، فالأطعمة التي تحتوي على مكونات حارة يمكن أن تؤثر على مناطق احمرار الوجه، مما يؤدي إلى الاحمرار. إذا كنت تحب الطعام الحار تناول التوابل الخفيفة واستمتع فقط بهذه الأطباق في بعض الأحيان.

 نظرًا لأن الأطعمة والمشروبات الساخنة (غنية بالحرارة) تؤدي في كثير من الأحيان إلى احمرار الوجه ، فيجب أن تسمح للغذاء أو المشروبات الدافئة بأن تبرد قليلاً قبل أن تتناولها.

3-   ممارسة الرياضة، التمارين المنتظمة مهمة للجميع ، لكنها أيضًا محفز شائع لتفجر الوردية، قم بالحد من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح أو المساء لتجنب التعرض لظهيرة النهار والتعرض للشمس.

 عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ، استخدم مسارات مظللة لركوب الدراجات أو الركض، وتذكر دائمًا أن تحافظ على رطوبتك جيدًا.

4-   التعرض للشمس والرياح

 التعرض للشمس ودرجات الحرارة الساخنة والباردة والتعرض للرياح يؤديان في كثير من الأحيان إلى تفاقم أعراض الوردية، قم دائما بارتداء واقية من الشمس واسعة الطيف عندما تكون بالخارج ، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. إذا أمكن ، ابق في الداخل في الأيام الحارة والرطبة، إذا كان يجب عليك الخروج في البرد أو الرياح ، فقم بتغطية خديك وأنفك.

5-   القلق والتوتر

 قد يتسبب الإجهاد والقلق في تفاقم أعراض الوردية ، لذلك استخدم أساليب إدارة الإجهاد عند الحاجة، تأكد من الحصول على قسط كبير من الراحة وممارسة التنفس العميق عندما تشعر بالقلق.

 


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