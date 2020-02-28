37 مهندسا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية

وفي هذا السياق قال المهندس تامر رمضان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية، إنه تم فتح باب الترشح بالنقابة فى 8 يناير الماضي وحتى 23 يناير الماضي، وتم إعلان الكشوف النهائية عقب غلق باب الطعون، مشيرا إلى أنه ستجرى الإنتخابات على 7 مقاعد، وهي " 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول"، وذلك من خلال 12 لجنة بنادي بنها الرياضي، الجمعة المقبلة، والتي ستنطلق في العاشرة وحتى السابعة مساءا من نفس اليوم، وبدء الفرز وإعلان النتائج بعدها مباشرة.

وأكد "رمضان" لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء العملية الإنتخابية فى كافة مراحلها بمنتهى الحيادية تجاة كافة المرشحين، بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2019م.

وأوضح "رمضان"، أنه يتم تسليم الناخب ورقتين عند دخوله لجنة التصويت، الورقة الأولى خاصة بانتخابات الناقبة الفرعية بالقليوبية، يختار بها الناخب 7 مهندسين بالتخصصات التي يجرى عليها الانتخاب، والورقة الثانية خاصة بمجالس الشعب "ميكانيكا، مدني، عمارة، كهرباء" يختار بها الناخب 5 مرشحين فوق السن، و2 تحت السن، أما باقي الشعب يتم اختيار 3 فوق السن، و2 تحت السن.

وفي هذا السياق قال المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين حيث أن المرشحين جميعا أصحاب أفكار منيرة للنقابة، موضحا أنه سيعمل مع كل ما ستنجم عنه نتائج الانتخابات، وما يهدفه هو صالح مهندسي القليوبية في المقام الأول والوصول بالناقبة إلى الأفضل والأفضل.