اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 06:29 م
خالد صلاح
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10 قرى تفصل الجيش السورى عن السيطرة الكاملة على محافظة حماة

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:03 م
10 قرى تفصل الجيش السورى عن السيطرة الكاملة على محافظة حماة الجيش السورى
أ ش أ

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 تمكن الجيش السورى من تحرير 59 قرية وبلدة فى ريفى إدلب وحماة، ولم يتبق أمامه سوى السيطرة على 10 قرى لإعلان تطهير محافظة حماة بالكامل من الجماعات المسلحة والإرهابية، وذكرت مصادر إعلامية سورية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - أن "وحدات من الجيش العربى السورى حررت قرى المنصورة والزيارة وخربة الناقوس وتل واصل وزيزون جديدة فى أقصى ريف إدلب الجنوبى وريف حماة الشمالى الغربى وتلاحق فلول الإرهابيين باتجاه كنصفرة".


وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الجيش السورى تمكن من بسط سيطرته على قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط هجوم متواصل للسيطرة على القرى العشر المتبقية فى سهل الغاب وبالتالى السيطرة الكاملة على محافظة حماة.


وبذلك، بلغ تعداد المناطق التى خضعت لسيطرة الجيش السورى خلال الأيام الأربعة السابقة 59 بلدة وقرية فى كل من إدلب وحماة، وهي: (جبالا ، ومعرتماتر ، وسطوح الدير ، وبعربو ، وأرينبة ، والشيخ دامس ، وحنتوتين ، والركايا ، وتل النار ، وكفرسجنة ، والشيخ مصطفى ، والنقير ، ومعرزيتا ، ومعرة حرمة ، وأم الصير ، ومعرة الصين ، وبسقلا ، وحاس ، وكفرنبل ، وحزارين ، وكورة ، وسحاب ، ودير سنبل ، وترملا ، والدار الكبيرة ، وجبين ، وحسانة ، والفقيع ، وكرسعا ، والويبدة ، والصهرية ، والفطيرة ، والملاجة ، وكفرموس ، وفليفل ، وسفوهن ، وكوكبا القصيرة ، وكوكبا الطويلة ، وأم نير ، والشركة ، والعريمة ، وكفرعويد ، وشير مغار ، وميدان غزال ، وشهرناز ، وحورتا ، والديرونة ، وجرن ، وراشا ، وشولين ، والعنكاوى ، وقليدين ، والحويجة ، والحواش ، والعمقية ، وجسر بيت راس ، وطنجرة ، والقاهرة ، والزقوم(.


سوريا

حماة

الجيش السورى

إدلب

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