وفد سياحى من دولة ألمانيا يزرو المعالم السياحية بمحافظة المنيا

المنيا – ماهر أبو نور

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولة المانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة .

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.