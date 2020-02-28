وفاة 210 أشخاص فى إيران بسبب تفشى فيروس كورونا

دبى (رويترز)

قالت محطة (بى.بى.سى) باللغة الفارسية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر طبية إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا حتى الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن 34 شخصا توفوا فى إيران بسبب الفيروس حتى الآن وأصيب 388.

نشرت وكالة تسنيم الايرانية مقاطع فيديو لتعقيم الأضرحة فى مدينة قم، التى تعد مركز تفشى فيروس كورونا المستجد، وأجرت السلطات عملية تعقيم للشوارع المحيطة بضريح فاطمة المعصومة ، كما تعقيم شوارع بندر عباس بعدما بلغ عدد الوفيات 34 والمصابيين 388 وشفاء 73 حالة بحسب احدث احصائية اعلنتها وزارة الصحة الايرانية.

وكانت نشرت وسائل اعلام إيرانية خريطة توضح مسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى 24 محافظة إيرانية، أجرت السلطات اجراءت احترازية منها الغاء الأنشطة العامة وتعليق الدراسة فى مختلف المدن.

كما ألغت السلطات الإيرانية إقامة صلاة الجمعة اليوم فى العديد من المدن وأعلنت 23 محافظة غلق مصلياتها، فى مقدمتها مدينة طهران وقم، اللتين تعدان بؤرة تفشى المرض فى البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

وتفشى فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.