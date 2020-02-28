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وزير القوى العاملة يشارك اليوم فى الدورة 92 لمجلس إدارة "العمل العربية" بالقاهرة

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:41 م
وزير القوى العاملة يشارك اليوم فى الدورة 92 لمجلس إدارة "العمل العربية" بالقاهرة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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يشارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، في اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.

وقال الوزير، إنه من المقرر مناقشة عدد من البنود المهمة ومنها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي الأراضي  الفلسطينية وقطاع العمل ، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة  (109) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقد في مايو- يونيو المقبل بجنيف في يونيو الماضي.

كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "91"، "92" ، فضلا عن التقارير التكميلية للمدير العام ، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.

وأكد الوزير، ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بأطرافها الثلاثية بمنظمة العمل العربية في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للعمالة العربية ولشعوب الأمة العربية.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان قد طلب فايز المطيري المدير العام للمنظمة، خلال اجتماع سابق  إدخال بعض التعديلات على دستور المنظمة، وذلك من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها برئاسة المدير العام، فضلا عن قيام المنظمة بعمل دراسة لمستقبل الوظائف علي المستوي العربي، والعالم، والوظائف التي ستختفي والتي سيزيد الطلب عليها.

ووعد "المطيري" بدراسة هذه المطالب للعمل علي تحقيقها في القريب العاجل.

 


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