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وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لجمهورية باكستان.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:18 ص
وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لجمهورية باكستان.. صور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقى رئيس باكستان
كتب زكى القاضى

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عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث أجرى خلالها عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان، بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .
 
وأجرى الفريق أول محمد زكى، جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، حيث تناولت المباحثات التعاون العسكرى، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
 
ثم التقى القائد العام بالفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستانى، وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية فى العديد من المجالات.
 
والتقى الفريق أول محمد زكى، زبيدة جلال خان وزيرة الإنتاج الدفاعى الباكستانية، تناول اللقاء الشراكة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية فى مجالات التصنيع والإنتاج الحربى، وتبادل الخبرات بين البلدين.
 
 كما التقى القائد العام بالسيد عمر خان رئيس الوزراء لجمهورية باكستان الإسلامية  تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها علي الساحتين الإقليمية والدولية.
 
وأختتم الفريق أول محمد زكى لقاءاته بمقابلة عارف علوى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية تناول اللقاء العلاقات المصرية والباكستانية الراسخة ومدى توافق وجهات النظر تجاه العديد من القضايا ، كما نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، معرباً عن إعتزازه بالعلاقات القوية من الشراكة والتعاون مع دولة باكستان , وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والباكستانية تجاه دعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
 
من جانبه، أشاد عارف علوى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولى، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وباكستان ، مضيفاً أنه يتطلع إلى إستمرار الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
 
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية وكبار رجال الدولة بجمهورية باكستان الإسلامية.
 
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

رئيس هيئة الأركان (2)
رئيس هيئة الأركان

رئيس هيئة الأركان (3)
رئيس هيئة الأركان
 
رئيس هيئة الأركان (4)
رئيس هيئة الأركان

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان

وزيرة الإنتاج الدفاعى
وزيرة الإنتاج الدفاعى
 

وزير الدفاع

الجيش المصرى

باكستان

محمد زكى

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