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وزير الأوقاف يفتتح مسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه بمركز ههيا

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:38 م
وزير الأوقاف يفتتح مسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه بمركز ههيا افتتاح مسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه
الشرقية - إيمان مهنى

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، بتكلفة 4 مليون جنيه من الجهود الذاتية على مساحة 900 متر، حيث  أوضح وزير الأوقاف، أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات و الشعائر الدينية.
 
ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية، أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً  فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي و تعاليم الدين الإسلامي السمحة ، مشيدا بمجهودات  مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن .
 
شارك فى الافتتاح، اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية  و اللواء حسين الجندي السكرتير العام  للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من  نواب البرلمان، وعدد من رجال الدين الإسلامى وأهالى القرية. 
 
 
يذكر أنه ، تناول خطبة الجمعة "مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ"، مفهوم العمل ليشمل : كل ما يقوم به الإنسان من قول ، أو فعل ، فمفهوم العمل الصالح في الإسلام واسع ، يشمل ما فرضه الله تعالى على عباده من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج ، وذكر ، ونحوها ، كما يشمل كل ما يحقق القيم الإنسانية ، ويسهم في بناء مجتمع مترابط، زكي النفس، تسوده الألفة والتعاون، وتعلوه قيم التسامح والحب والرحمة، وأن الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة ، منها : الصدق ، وطيب القول، وإفشاء السلام، وغير ذلك مما يجعل الإنسان يألف ، ويؤلف، ومنها: كل ما ينفع الإنسان به غيره، قل أو كثر ، ماديًا كان أم معنويًا ، ومنها : البناء والإصلاح والتعمير، ومنها : ما يعود نفعه على الحيوان والجماد ، وللعمل الصالح ثمار كثيرة ، ومنها : استمرار الأجر بعد الموت ، ومنها : تكفير السيئات ، وتبديلها حسنات، ومنها: عظم الجزاء في الدنيا والآخرة.
 
وأضاف أن العمل السيئ يشمل كل عمل يغضب الله (عز وجل) ، ويخرج بالإنسان من دائرة الإصلاح إلى الإفساد ، ومن ذلك : تخلي الإنسان عن مسئوليته تجاه أسرته ، وتقصيره في رعاية أبنائه، وعدم تربيتهم التربية الصالحة ، ومنه : الإفساد في الأرض ، والإضرار بالطرق ، ومنه : ما يزرع الضغينة بين الناس، وما يسبب لهم أذى معنويًا كان أم ماديًا ، كما أن للعمل السيئ آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة .

 

 


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