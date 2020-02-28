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وزيرى الثقافة والسياحة : مهرجان دندرة للموسيقى سيكون بوابة انطلاقة نحو الجنوب

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:52 م
وزيرى الثقافة والسياحة : مهرجان دندرة للموسيقى سيكون بوابة انطلاقة نحو الجنوب
قنا- وائل محمد- محمود جلال

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قالت إيناس عبد الدايم ،وزير الثقافة إن التوجه بالمنتج الإبداعي فى جنوب مصر يأتى على درب اعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالذوق العام ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية ومحاربة الابتذال.

وأضافت عبد الدايم فى كلمتها فى افتتاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء الأول الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى ، إن هناك تواصل الجهود لنشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية مشيرة الى أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد والتى تهدف الى مواجهة التعصب والارتقاء بالذوق العام وتقديم الوان فنية هادفة وجادة تنعكس بشكل ايجابى على المجتمع وتحافظ على الامن الثقافي المصري .


واكد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، أن التعاون بين وزارتيّ الثقافة والسياحة والأثار لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الآثرية يُبرز الوجه الحضارى لمصر كما يعمل علي جذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضاري مضيفا انه يجرى التنسيق مع محافظة قنا لإختيار موقع مناسب لإقامة متحف لعرض التحف والمقتنيات الأثرية مما يساعد علي تنشيط حركة السياحة الثقافية وتعريف المواطنين بالمعالم  الأثرية لمحافظة قنا .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا  ،شكره لوزارتىّ الثقافة والسياحة والآثار على الدعم اللامحدود لإنجاح هذا المهرجان الثقافى والفنى وتحقيق أهدافه المرجوة ليؤكد على أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين المواطنين.

ويأتى مهرجان دندرة الثقافى اطار اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعى ، وتحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودي محافظ قنا  مهرجان دندرة للموسيقي والغناء الاول الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي ارض محافظة قنا ، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأكثر من 3 الآف من اهالى المحافظة .

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معبد دندرة

مهرجان دندرة للغناء والموسيقى

محافظة قنا

حفلات مهرجان دندرة

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