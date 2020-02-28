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وزارة الحج والعمرة توجه الشركات بمتابعة المعتمرين بالمملكة وتقديم التسهيلات

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:11 م
وزارة الحج والعمرة توجه الشركات بمتابعة المعتمرين بالمملكة وتقديم التسهيلات
إيمان حنا

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شددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تعليماتها لشركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم، كما وجهت تعليماتها بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

 

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحى لفيروس كورونا قد عقدت "اجتماعها التاسع" صباح اليوم الجمعة برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والتي تضم في عضويتها ممثلين من وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.، بحسب واس.

 

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على آخر مستجدات الوضع العالمى واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا، كما قررت اللجنة عقد مؤتمر صحفي بعد غد الأحد لمتحدثي عدد من الجهات المعنية لإلقاء الضوء على المستجدات والإجابة عن أسئلة الصحفيين.

 

وتقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.


وزارة الحج

العمرة

كورونا

فيروس كورونا

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