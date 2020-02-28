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هيكل يستقبل وفدًا إعلاميًا من 9 دول عربية.. ويطالب بميثاق شرف مهنى للإعلام

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:04 ص
هيكل يستقبل وفدًا إعلاميًا من 9 دول عربية.. ويطالب بميثاق شرف مهنى للإعلام أسامة هيكل وزير الإعلام يستقبل وفداً إعلامياً من 9 دول
كتب - محمد السيد

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أكد أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أهمية الدور الذي يمكن للإعلام القيام به في تنمية ودعم قدرات الدول؛ وخاصة الدول العربية، جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، وفداً إعلامياً عربياً يمثل 9 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والعراق والأردن والسودان والجزائر والكويت ومتخصصين في الإعلام السياحي، وذلك على هامش المؤتمر السنوي للإعلاميين العرب المتخصصين في الإعلام السياحي.
 
وقال هيكل، إن تجربة مصر الإعلامية ثرية للغاية وأثرت تأثيراً إيجابياً على أشقائها العرب، موضحاً أن وجود وزارة للإعلام من عدمه تحدده الدول وفق مصالحها دون أن يمس ذلك بالحريات. 
 
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جانب من اللقاء
 
وأضاف أن الأحداث التي مرت على المنطقة العربية أثبتت بلا شك أن الإعلام الجديد أصبح يحرك شعوباً ويوجه الرأي العام، لذلك يجب وضع أطر وحدود لا تمنع الحريات ولكن تحافظ على السلوكيات وتحترم حقوق الآخر. 
 
وعن أخلاقيات الإعلام، أوضح وزير الدولة لشئون الإعلام أنه لابد من وجود ميثاق شرف مهني للإعلام، مشيراً إلى أنه يسعى لعقد مؤتمر يجمع ممثلى مختلف وسائل الإعلام لإقرار ميثاق مهنى يضعه الإعلاميون ويتم اعتماده دون تدخل. 
 
ودعا هيكل الإعلاميين العرب لزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى التي أصبحت صرحاً ضخماً يخدم الإعلام المصري والعربي، كما أشار إلى ضرورة إطلاق قناة سياحية عربية معرباً عن استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإطلاقها. 
 
وفي نهاية اللقاء، وجه الإعلاميون ورواد التواصل الاجتماعي العرب الشكر لاستقبال وزارة الدولة لشئون الإعلام لهم، كما تسلم هيكل درعاً تذكارياً من المركز العربي للإعلام السياحي.
 

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