هنيدى وإلهام شاهين وليلى علوى وعمرو مصطفى يشاركون فى عزاء مبارك

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حسين طلال و أشرف فوزى

شارك عدد من الفنانين فى عزاء محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي، حيث حضر الفنانون محمد هنيدي وعمرو سعد وإلهام شاهين وليلي علوي وعمرو مصطفي.

وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الخميس الماضى، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.