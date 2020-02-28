اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 04:14 م
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نيابة الشرقية تصرف أم وطفلتها بعد أخذ تعهد بعدم تزويج ابنتها حاليا

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:04 م
نيابة الشرقية تصرف أم وطفلتها بعد أخذ تعهد بعدم تزويج ابنتها حاليا قاصرة - ارسيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرف ربة منزل وابنتها من النيابة، بعد أخذ تعهد علي الأم والبنت بعدم إتمام زواجها حاليا إلا بعد بلوغها السن القانونية، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من حماية الطفل بمتابعة حالة الطفلة.

 

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة صان الحجر، من لجنة حماية الطفل بصان الحجر، بقيام " أم هاشم أ إ " ربة منزل مقيمة قرية تابعة لمركز صان الحجر، بمحاولة عقد قران ابنتها " ز" 16سنة ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 471 لسنة 2020 إداري مركز شرطة صان الحجر، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الحسينية العامة، التي قررت بإحضار الأم والطفلة، وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بعد إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الفتاة السن القانونية، وتم صرفهما من النيابة.

 

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.

 

وفى هذا الإطار توجهت الدكتورة عزة العشماوى بخالص الشكر لأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية، لتحركهم السريع وتقديمهم كافة سبل الدعم لحماية الطفلة، مشددة على ان المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدى لمثل هذه الجرائم التى تعرض الأطفال للخطر.


الشرقية

مصر

اخبار مصر

صان الحجر

مركز شرطة صان الحجر

الطفولة والامومة زواج طفلة

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