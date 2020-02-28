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ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:48 م
ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمطروح انتخابات النقابة
مطروح- حسن مشالي

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، نتيجة عملية الاقتراع، التي أجريت بمقر النقابة الفرعية في مدينة مرسى مطروح، برئاسة المستشار محمود عثمان عبد الرحيم، عن فوز 7 مرشحين من بين 14 مرشحًا، تنافسوا على 7 مقاعد، وشارك في الاقتراع المهندسين المقيدين في جميع الشُعب قبل يوم 31 ديسمبر من العام الماضي.
 
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن الفوز بمقعدي شعبة ميكانيكا، وهما  المهندس أيمن محمد محمود مرسى، الذي حصل على 153 صوتا، والمهندس محمد محمود خيري هنداوي حصل على 120 صوتا، و فوز بمقعدي شعبة الكهرباء، وهما المهندسة أسماء جعفر صادق جعفر، بحصولها على 87 صوتا، وحصول المهندسة منى محمد محمود خيري هنداوي، على 79 صوتا،  وفاز بمقعدي شعبة مدني، المهندس أحمد سالم سليمان عبد القادر، الذي حصل على 111 صوتا، والمهندس محمد أحمد اليمني، الذي حصل على 146 صوتا، وفاز مرشح بمقعد الشُعب الأخرى وهو المهندس أحمد بهاء الدين أحمد حمدي، بحصوله على 110 أصوات.
 
وكانت عملية الاقتراع، قد  بدأت في تمام الساعة ا10 صباحا، واستمرت حتى الـ 7 مساءً، أدلى خلالها أعضاء الجمعية العمومية، بأصواتهم في الانتخابات التي  شهدت إقبالًا ملحوظًا، وذلك بمقر النقابة الفرعية في مدينة مرسى مطروح، والتي يتنافس فيها 14 مرشحًا، من بينهم 3 مرشحين بشعبة ميكانيكا وهم أيمن محمد محمود مرسي، وصلاح عبد المنعم عوض طاحون، ومحمد محمود خيري هنداوي، و5 مرشحين بشعبة الكهرباء وهم عبد الله السيد عبد الله جليله، بسنت هشام عبد الواسع حداد، وأسماء جعفر صادق جعفر، وندا زكي محمد عبد العال أبو طالب، ومنى محمد محمود خير هنداوي، و4 مرشحين بشعبة مدني وهم وائل أحمد عبد الحكيم محمد، وأحمد سالم سليمان عبد القادر، ومدحت عاطف زكي محمد، ومحمد أحمد اليمني، ومرشحين اثنين للشعب الأخرى وهما أحمد بهاء الدين أحمد حمدي، وإسلام الحسيني عبد ربه عبد الحميد.

 


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