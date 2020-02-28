اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موسم تدريبي جديد لرفع كفاءة العاملين بمديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:04 م
موسم تدريبي جديد لرفع كفاءة العاملين بمديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، إنطلاق الموسم السنوى التدريبي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية والذى تنظمه ادارة التدريب والتنظيم بالمديرية لتدريب العاملين بالمديرية واداراتها الاجتماعية ووحداتها علي كافة المجالات الخاصة بالعمل بهدف رفع كفائتهم وتنمية وتطوير قدراتهم الفكرية والابداعية والعملية

حيث حضر إمام فوزى وكيل وزارة  التضامن الاجتماعي بالاسكندرية بعض من هذه الدورات ومنها دورة تنمية بشرية ودورة اخري عن المراجعين الماليين ، و أشار الى أن الدورات التدريبية تتضمن التدريب على  الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي و مجالات عملها الثلاث ( الحماية - الرعاية – التنمية) كما تم مناقشة  اهم المشاكل والصعوبات التى تعرقل العمل ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لها

من جهه أخرى أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، فتح باب التقدم لقرعة حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا العام لموسم حج 1441 / 2020  وفقا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الشأن ، علي ان يتم اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس القادم  هو اخر ميعاد للتقدم ولن يلتفت لاي طلب يقدم بعد ذلك التاريخ

وفي إطار دعم الوزارة لجهود المديرية في تحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقى الخدمة من المواطنين ، تم عقد اجتماع مع لجنة الوزارة برئاسة مستشار الوزارة للخطة والموزانة ، بحضور  مديرى الإدارات الاجتماعية والرقابة والمتابعة لحصر الوحدات الاجتماعية المراد تطويرها

وقد اسفر الاجتماع عن تطوير بعض الوحدات في الخطة الاستثمارية وادراج باقى الوحدات والادارات الاجتماعية في اطار خطة استهداف المديرية نحو تطوير مرفقاتهاوتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيما يتماشي مع ميكنة الخدمات والتحول الرقمي

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

قرعة الحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة