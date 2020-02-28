موسم تدريبي جديد لرفع كفاءة العاملين بمديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، إنطلاق الموسم السنوى التدريبي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية والذى تنظمه ادارة التدريب والتنظيم بالمديرية لتدريب العاملين بالمديرية واداراتها الاجتماعية ووحداتها علي كافة المجالات الخاصة بالعمل بهدف رفع كفائتهم وتنمية وتطوير قدراتهم الفكرية والابداعية والعملية

حيث حضر إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية بعض من هذه الدورات ومنها دورة تنمية بشرية ودورة اخري عن المراجعين الماليين ، و أشار الى أن الدورات التدريبية تتضمن التدريب على الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي و مجالات عملها الثلاث ( الحماية - الرعاية – التنمية) كما تم مناقشة اهم المشاكل والصعوبات التى تعرقل العمل ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لها

من جهه أخرى أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، فتح باب التقدم لقرعة حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا العام لموسم حج 1441 / 2020 وفقا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الشأن ، علي ان يتم اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس القادم هو اخر ميعاد للتقدم ولن يلتفت لاي طلب يقدم بعد ذلك التاريخ

وفي إطار دعم الوزارة لجهود المديرية في تحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقى الخدمة من المواطنين ، تم عقد اجتماع مع لجنة الوزارة برئاسة مستشار الوزارة للخطة والموزانة ، بحضور مديرى الإدارات الاجتماعية والرقابة والمتابعة لحصر الوحدات الاجتماعية المراد تطويرها

وقد اسفر الاجتماع عن تطوير بعض الوحدات في الخطة الاستثمارية وادراج باقى الوحدات والادارات الاجتماعية في اطار خطة استهداف المديرية نحو تطوير مرفقاتهاوتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيما يتماشي مع ميكنة الخدمات والتحول الرقمي