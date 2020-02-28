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منظمة الصحة العالمية ترفع درجة التأهب إلى "مرتفع جدا" فى مواجهة "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:11 م
منظمة الصحة العالمية ترفع درجة التأهب إلى "مرتفع جدا" فى مواجهة "كورونا" منظمة الصحة العالمية
كتب : أحمد علوى

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، رفع درجة التأهب للخطر على المستوى العالمى إلى "عالى جدا"، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد  تسجيل إصابة حوالي 79000 شخص في الصين، وأكثر من 5000 في بقية العالم، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لقد قمنا الآن بزيادة تقييمنا لمخاطر انتشار Covid-19 وتأثيره إلى مستوى عالى للغاية على مستوى العالم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشى فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية، وكان قد أعلن خلال كلمة لوسائل الإعلام أن هناك احتمال لتفشى الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف بل وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، الخميس، تسجيل 15 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس (كورونا) من بينها 10 حالات فى العاصمة كابول، إلى جانب عدد من الأقاليم الأخرى.

وقال ميار - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - إنه "تم تسجيل 5 حالات مشتبه فى حملهم للفيروس داخل العاصمة كابول".. مُشيرًا إلى أن الإصابات شملت مدينة كابول وأقاليم بغلان وهرات وجور. ومن بين 10 مشتبه فى إصابتهم فى بالفيروس فى كابول قال ميار إن 5 تبين عدم إصابتها بالمرض.

 

جدير بالذكر أن تفشى فيروس كورونا القادم من مدينة ووهان الصينية أثر سلبًا على الاقتصاد الأفغانى بما فى ذلك الصادرات والواردت من وإلى الصين، يُشار إلى أن الحكومة الأفغانية خصصت 25 مليون دولار لمحاربة الفيروس داخل حدود البلاد.

 

 


كورونا

الصحة العالمية

انتشار كورونا

اخبار العالم

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