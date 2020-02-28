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مقتل وإصابة 3 جنود أتراك فى قصف سورى جديد على إدلب

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:41 م
مقتل وإصابة 3 جنود أتراك فى قصف سورى جديد على إدلب قصف جوى - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 3 جنود فى مدينة إدلب السورية، نتيجة لقصف مدفعى من قبل الجيش العربى السورى.

 

وبالأمس الخميس، قُتل 33 جنديا تركيا على الأقل في غارات جوية بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا نسبتها أنقرة إلى دمشق. وردت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مساء الخميس، مستهدفةً مواقع للقوات السورية.

 

كما أُصيب نحو 30 جندياً تركياً آخرين بجروح في الغارات الجوية في شمال غرب سوريا، وتم نقل هؤلاء إلى هاتاي لتلقي العلاج، بحسب ما قال رحمي دوغان، والي هذه المحافظة التركية المحاذية لسوريا في خطاب متلفز.

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، إلى وقف فورى لإطلاق النار فى شمال غرب سوريا "قبل أن يخرج الوضع بالكامل عن السيطرة".

 

 


تركيا

ادلب

مقتل جنود اتراك في ادلب

سوريا

اردوغان

اخبار تركيا

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